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Катастрофический рост зараженных COVID-19 выявили на 17 октября в Бердске

10:25 17.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вылечились от коронавируса и выписаны после выздоровления всего 336 бердчан. На неделю зарегистрировали в городе 28 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Уже 367 заболевших ковидом обнаружили в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ужасает число "подозреваемых" и ожидающих теста на коронавирус на 17 октября в БердскеКатастрофический рост зараженных COVID-19 выявили на 17 октября в БердскеЕщё 138 новостей

По данным оперативного штаба, на 17 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1085 жителей города, из них 544 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 336 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 350 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 17 октября, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю в городе выявили 28 заразившихся коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней было 11 новых случаев.

COVID-19 анализы на коронавирус выписали тест
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От редакции

Как вы бережетесь от ковида?

Аноним, 17 октября 2020 10:59
НВР:
Больше половины знакомых мне молодых людей, в том числе и учащихся школ, больны. Чем? Они не знают. Никто из врачей конкретных диагнозов не устанавливал, никто на анализы не направлял. Болеют семьями, в том числе и тяжело. Но кому они нужны?
Многие убеждены, что самое опасное в нынешней ситуации - это появиться в больнице. Вот в таком случае худший исход почти обеспечен. Именно больницы, школы, учреждения с плотной посадкой сотрудников, магазины, общественный транспорт, парикмахерские, тренажерные залы, косметологические салоны... - места, где заразиться легко. Но не только пресловутым короновирусом, но и многими другими инфекциями, о которых обычно стараются не говорить.
Аноним, 17 октября 2020 11:45
Слишком много паники.
Ситуация стандартная для осеннего сезона. Люди простывают, потому что организм не успевает адаптироваться к прохладной погоде и не противостоит стандартным вирусам как следует.

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