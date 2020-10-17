Катастрофический рост зараженных COVID-19 выявили на 17 октября в Бердске

Вылечились от коронавируса и выписаны после выздоровления всего 336 бердчан. На неделю зарегистрировали в городе 28 новых случаев коронавирусной инфекции.

Уже 367 заболевших ковидом обнаружили в Бердске

По данным оперативного штаба, на 17 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1085 жителей города, из них 544 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 336 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 350 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 17 октября, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю в городе выявили 28 заразившихся коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней было 11 новых случаев.