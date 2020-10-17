Катастрофический рост зараженных COVID-19 выявили на 17 октября в Бердске

По данным оперативного штаба, на 17 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1085 жителей города, из них 544 ребенка.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 336 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 350 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.
На утро субботы, 17 октября, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом.
Таким образом, за неделю в городе выявили 28 заразившихся коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней было 11 новых случаев.
Больше половины знакомых мне молодых людей, в том числе и учащихся школ, больны. Чем? Они не знают. Никто из врачей конкретных диагнозов не устанавливал, никто на анализы не направлял. Болеют семьями, в том числе и тяжело. Но кому они нужны?
Многие убеждены, что самое опасное в нынешней ситуации - это появиться в больнице. Вот в таком случае худший исход почти обеспечен. Именно больницы, школы, учреждения с плотной посадкой сотрудников, магазины, общественный транспорт, парикмахерские, тренажерные залы, косметологические салоны... - места, где заразиться легко. Но не только пресловутым короновирусом, но и многими другими инфекциями, о которых обычно стараются не говорить.
Ситуация стандартная для осеннего сезона. Люди простывают, потому что организм не успевает адаптироваться к прохладной погоде и не противостоит стандартным вирусам как следует.