Подтвердил задержку зарплаты медикам Бердска глава минздрава. Почему задерживают, рассказываем

Как оказалось, изменения в выплатах заработков бердским врачам и медсестрам согласованы. Но в ближайшее врем министр Хальзов пообещал стимулирующие надбавки и новые правила оплаты труда.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов побывал в горбольнице Бердска

Министр здравоохранения Константин Хальзов в пятницу ответил на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» о недоплах и дроблении заработков медикам Бердской ЦГБ.

Напомним, что в редакцию неоднократно жаловались бердские врачи и медсестры на то, что им урезали заработную плату в разгар пандемии коронавируса. Медицинские работники массово увольняются.

Как оказалось, новшества в оплате труда согласованы с региональным минздравом — изменение в выплатах заработанных денег сделано намеренно.

- В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 часть финансирования была направлена на предотвращение распространения данной инфекции, в том числе на приобретение расходных материалов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования на общую сумму 29,7 млн рублей, - сказано в ответе Хальзова.

Он подтвердил, что зарплату медикам Бердской горбольницы выдают с задержкой «в единичных случаях». И объясняет это «сроками поступления финансовых средств из территориального фонда ОМС». Вместе с тем Хальзов пообещал бердским медикам в ближайшее время стимулирующие надбавки.

По словам главы регионального минздрава, специально для сотрудников БЦГБ установлены правила по оплате труда. Но они, утвержденные 4 сентября 2020 года, могут вступить в силу только спустя два месяца. Судя по всему, медицинским работникам Бердска нужно затянуть пояса и ждать.

Подробности — в ближайшее время.

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