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Перевернулся в кювет и погиб мотоциклист на «ИЖ-Юпитер» средь бела дня в Новосибирской области

09:54 17.10.2020 Фото: pixabay.com
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Смертельное ДТП произошло на дороге «Малышево-Красный Яр» Барабинского района. Погибшему было 54 года.

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Мотоциклист скончался на месте

В Барабинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

16 октября в 13.20 мужчина 1966 года рождения, управляя мотоциклом «ИЖ-Юпитер», двигался по дороге «Малышево-Красный Яр» Барабинского района. В пути следования, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла погиб на месте.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

ДТП кювет опрокидывание погиб мотоциклист
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