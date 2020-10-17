Розыск: Стащил телевизор за 16 000 рублей и попал на видео неизвестный в магазине Новосибирска

"Покупатель" просто вынес технику из магазина - без каких-либо препятствий. Полиция просит помощи в установлении преступника.

Никто не остановил вора с телевизором на выходе из магазина

Отделом полиции «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается неустановленный молодой мужчина (на видео), подозреваемый в краже телевизора стоимостью более 16 000 рублей из магазина цифровой и бытовой техники, расположенного по адресу: Гребенщикова, 2.

Преступление было совершено 10 августа текущего года в период времени с 15.00 до 15.15, сообщили 17 октября в управлении МВД по Новосибирской области.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-20-09.