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Розыск: Стащил телевизор за 16 000 рублей и попал на видео неизвестный в магазине Новосибирска

11:16 17.10.2020 Фото: Скриншот
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"Покупатель" просто вынес технику из магазина - без каких-либо препятствий. Полиция просит помощи в установлении преступника.

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Никто не остановил вора с телевизором на выходе из магазина

Отделом полиции «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается неустановленный молодой мужчина (на видео), подозреваемый в краже телевизора стоимостью более 16 000 рублей из магазина цифровой и бытовой техники, расположенного по адресу: Гребенщикова, 2.

Преступление было совершено 10 августа текущего года в период времени с 15.00 до 15.15, сообщили 17 октября в управлении МВД по Новосибирской области.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-20-09.

неизвестный подозреваемый разыскивается телевизор украл ГУ МВД по НСО
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