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Покупают прокурору двухуровневую квартиру за 11 млн рублей на бюджетные деньги в центре Новосибирска

10:38 17.10.2020 Фото: mirkvartir.ru/Тайга.инфо
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Сибирское управление Генпрокуратуры РФ выбрало новое служебное жилье в Новосибирске - квартиру площадью в 140 кв. метров. Один ее владельцев Борис Лужецкий — полный тезка 22-летнего волейболиста, игравшего за новосибирский молодежный «Локомотив».

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Двухэтажная квартира на Вокзальной магистрали понравилась прокурорским работникам

Управление Генпрокуратуры в Сибири выбрало новую жилплощадь. Прокурорам купят двухуровневую квартиру в центре Новосибирска, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Прокурорам требовалась квартира в Железнодорожном районе Новосибирска площадью не менее 140,4 кв. метров. Дом должен был быть не старше 2003 года постройки. Под описанные в закупке условия, как выяснила Тайга.инфо, подходила только одна из продававшихся квартир — на Вокзальной магистрали, 8. Именно на нее и был заключен контракт, он находится на подписании в Генпрокуратуре. Квартиру купят по максимальной цене в 10,67 млн рублей, их выделят из федерального бюджета.

Владельцы квартиры — Светлана Лужецкая и ее сын Борис Лужецкий, говорится в контракте (это подтверждается и выпиской из ЕГРН). Лужецкий — полный тезка 22-летнего волейболиста, который некоторое время играл за новосибирский молодежный «Локомотив». Он рассказывал, что был в Австралии на соревнованиях и жил и тренировался в Финляндии. Учился в колледже при Алтайском государственном техническом университете.

По данным «Контур.Фокус», тезка отца Игорь Лужецкий — председатель новосибирского профсоюза работников медико-фармацевтического бизнеса и соучредитель тюменского «Единого профсоюза». Один из его партнеров Антон Кобец через свою компанию ООО «Фарм-Технологии» заработал более 39 млн рублей на госзакупках в Тюменской, Челябинской и Пермской областях. Тезка матери Лужецкого была учредителем барнаульского АНО «Институт медицины и фармации».

Посредником при продаже двухуровневой квартиры стала Наталия Морозова. В ноябре 2019 года она продала новосибирской облпрокуратуре двухкомнатную квартиру площадью 85,8 кв. метров на Военной, 9 за 6,3 млн рублей. Недвижимость принадлежала Ирине Петряковой — соучредителю ООО «Восход» вместе с почетным архитектором России и гендиректором «АкадемСтрой» Борисом Турецким.

Он также входит в состав учредителей ТСЖ «Новый дом», обслуживающем дом на Кирова, 46. Вместе с Турецким там состоят сотрудника пятого ГСУ СК России Геннадий Тетерюков, новосибирский омбудсмен Нина Шалабаева, экс-судья Арбитражного суда Виктор Худяков, директор областного фонда имущества Александр Урсулов, бывшая пресс-секретарь губернатор Ирина Левит, бывший управделами губернатора Николай Золотухин, бывший вице-губернатор Виктор Гергерт, экс-глава Новосибирскстата Александр Кисельников, экс-министр финансов области Леонид Горнин.

В ликвидированом теперь некоммерческом партнерстве «Автостоянка на Кирова, 46» состоял Леонид Ференец (экс-прокурора Новосибирска зовут Денис Леонидович Ференец, Валентина Ференец состоит в ТСЖ). Участником партнерства был и бывший заммэра и руководитель Сибирского центра МЧС Данияр Сафиуллин.

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От редакции

В другой квартире прокурор жить не может?

Аноним, 17 октября 2020 11:01
Если в бюджете денег как "...", то конечно, надо брать, сегодня она/квартира/ служебная, через год другой, уже в личном пользовании. Надо брать, однозначно... Будем надеется, что ФСБ не дремлет...
Аноним, 17 октября 2020 11:13
НВР:
Он что халоп, жить в 40 метровом гадюшнике?
Аноним, 17 октября 2020 11:15
Я вообще не понимаю, почему прокурорам ещё не дарят служебные ламборджини, мозеррати и замки за миллиарды за госсчёт.

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