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Допрашивали несколько часов спецслужбы российского журналиста в Нью-Йорке

11:04 17.10.2020 Фото: Википедии
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Сотрудник телеканала RT Константин Рожков прилетел снимать документальный фильм об Америке накануне президентских выборов. Посольство РФ предупредило россиян о предвзятости в США.

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Спецслужбы США несколько часов допрашивали в Нью-Йорке журналиста из РФ

Американские спецслужбы в четверг несколько часов допрашивали в аэропорту Нью-Йорка журналиста телеканала RT Константина Рожкова. Как сообщило в пятницу на своей странице в Facebook российское посольство в Вашингтоне, допрос "вышел за рамки обычных процедур", дипмиссия потребует от Госдепа объяснений в связи с инцидентом.

"15 октября в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами был подвергнут многочасовому допросу журналист канала RT Константин Рожков. Россиянин прилетел в США снимать документальный фильм об Америке накануне президентских выборов", - сказано в сообщении.

От журналиста потребовали "открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям, после этого - дать объяснения выложенной в открытом доступе информации, в том числе о сделанной россиянином прививке "Спутник V", а также переписки, связанной с журналистской деятельностью". По информации дипмиссии, "недовольство представителей госбезопасности вызвало намерение Рожкова <...> освещать актуальные события в стране и в целом - его работа на внесенный в список иностранных агентов Минюста США канал RT".

"Допрос сотрудника российского СМИ явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности. Рассматриваем произошедшее как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды. Потребуем от Госдепа соответствующих объяснений", - подчеркнули в диппредставительстве.

Российской посольство обратило внимание на то, что это "далеко не первый случай". "Можно говорить об устойчивой тенденции, которая давно должна была привлечь внимание правозащитных и международных организаций", - заявили в дипмиссии, добавив, что Госдепартамент США так и не ответил "по существу" на направленные посольством ноты с требованием "расследовать факты полицейского произвола в отношении российских журналистов" во время инцидентов в Миннеаполисе и Портленде ранее в этом году.

Посольство рекомендовало "работникам российских СМИ, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним американских властей, высокую вероятность провокационных действий, направленных на создание повода обвинить <...> граждан [РФ] во вмешательстве во внутренние дела".

дипмиссия документальный фильм допрос журналист посольство спецслужбы Константин Рожков
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