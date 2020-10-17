Ужасает число "подозреваемых" и ожидающих теста на коронавирус на 17 октября в Бердске

Всего в городе зарегистрировано 367 зараженных коронавирусом - плюс 7 за последние сутки. Число бердчан, находящихся под наблюдением по опасной инфекции, перевалило далеко за 1000.

Катастрофический рост зараженных COVID-19 - 7 новых зараженных на 17 октября в Бердске

По данным оперативного штаба, на 17 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1085 жителей города, из них 544 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 336 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 350 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 17 октября, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Таким образом, за неделю в городе выявили 28 заразившихся коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней было 11 новых случаев.