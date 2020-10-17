17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Как изменится размер детских пособий в 2021 году? Разъясняем

11:52 17.10.2020 Фото: pixabay.com
0

В связи с повышением минимального размера оплаты труда увеличатся и выплаты на детей. И не только.

% name% title
С 2021 года в России изменится размер пособий

С начала 2021 года в России увеличатся пособия. Это связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 392 рублей.

«Помимо размера МРОТ будут учитывать данные за 2019—2020 годы, что отразится на минимальном и максимальном размере выплат», — пишет «Бизнес.ру». В результате минимальное пособие по беременности и родам поднимется до 57 037 рублей (на 1 206 рублей больше, чем в 2020 году), максимальное — до 340 795 рублей (+18 604).

Пособие по уходу за первым ребенком увеличат до 4 956,8 рубля в месяц (+ 104,8). Максимальный размер пособия будет составлять 29 600,48 рубля (+1 615,82). Также МРОТ будут учитывать при расчете больничного листа — в результате выплаты составят 407,41 рубля в день.

В 2021 году на индексацию пенсий вновь смогут рассчитывать только неработающие пенсионеры. Им должны увеличить выплаты примерно на 6%, напоминает «Пятый канал».

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что МРОТ будет расти в ускоренном темпе с 2021 года. Ожидается, что при новой методике расчета МРОТ в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум.

выплаты минимальное пособие работающие пенсионеры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие пособи получаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Война в Карабахе: Оплакивают 12 погибших и пропавших родных в Гяндже
12:55 17-10-2020
Война в Карабахе: Оплакивают 12 погибших и пропавших родных в Гяндже
БердскПопало на видео ДТП на мосту через Бердь: Стояла в огромной пробке трасса Р-256 в Бердске
12:43 17-10-2020
Попало на видео ДТП на мосту через Бердь: Стояла в огромной пробке трасса Р-256 в Бердске
Вернули имя маршала Жукова проспекту в Одессе после "декоммунизации" Саакашвили
12:30 17-10-2020
Вернули имя маршала Жукова проспекту в Одессе после
Облаву на пьяных водителей объявили на два дня в Новосибирской области
12:15 17-10-2020
Облаву на пьяных водителей объявили на два дня в Новосибирской области
Что делает человека уязвимым перед коронавирусом, показали исследования
12:03 17-10-2020
Что делает человека уязвимым перед коронавирусом, показали исследования
Как изменится размер детских пособий в 2021 году? Разъясняем
11:52 17-10-2020
Как изменится размер детских пособий в 2021 году? Разъясняем
За растление девочки арестовал суд подозреваемого в педофилии писателя Стародубцева
11:40 17-10-2020
За растление девочки арестовал суд подозреваемого в педофилии писателя Стародубцева
БердскУжасает число "подозреваемых" и ожидающих теста на коронавирус на 17 октября в Бердске 1
11:28 17-10-2020
Ужасает число
Знаки Зодиака, которые могут предсказывать будущее
11:20 17-10-2020
Знаки Зодиака, которые могут предсказывать будущее
Свадьба 2020: тренды сезона и ошибки при выборе платья для невесты
11:18 17-10-2020
Свадьба 2020: тренды сезона и ошибки при выборе платья для невесты