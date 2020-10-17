Облаву на пьяных водителей объявили на два дня в Новосибирской области

В регионе с начала 2020 года произошло 177 ДТП с участием нетрезвых за рулем, в которых 50 человек погибли и 206 получили различные травмы.

В Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

С 17 по 18 октября в Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Всего за 9 месяцев текущего года в Новосибирской области выявлено более 6500 водителей в состоянии опьянения. При этом в регионе произошло 177 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 50 человек погибли и 206 получили различные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

-Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, - рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.