Вернули имя маршала Жукова проспекту в Одессе после "декоммунизации" Саакашвили

По оценке историко-топонимической комиссии, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. Прежнее название дали и улице 25-й Чапаевской Дивизии.

В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту

Городская историко-топонимическая комиссия Одессы приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Он заявил о продолжении процедуры возвращения одесским улицам предыдущих названий. Мэр отметил, что это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации.

"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии", - написал Труханов на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом.

"То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - указал Труханов.

Глава Одессы добавил, что впереди предстоит еще много работы, но главные шаги уже сделаны. "И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость", - заключил мэр города.