Попало на видео ДТП на мосту через Бердь: Стояла в огромной пробке трасса Р-256 в Бердске

Водитель "Ниссана" получил сотрясение мозга и перелом ключицы, по предварительным данным. Машину бросало по дороге от одного отбойника к другому.

ДТП на мосту в пятницу существенно затормозило движение

Вечером 16 октября трасса Р-256 практически на всем участке стояла в огромной пробке. Виной тому ДТП на мосту через Бердский залив.

Около 17.00 столкнулись двигавшиеся по мосту через Бердь Toyota Mark II и Nissan Wingroad, перекрыв проезд.

«Тойота» врезалась в заднюю часть «Ниссана», после чего последнего швырнуло сначала в левое ограждение, затем в правое, рассказал очевидец, ехавший практически следом за участниками инцидента из числа участников группы «АвтоБердск» ВКонтакте.

— «Марк» разогнался по правой полосе, не смог вклиниться в левый ряд, не смог сбросить скорость и ударил «Нисана», тот потерял управление и врезался в отбойник, — уточнил другой очевидец.

— Всё это произошло на приличной скорости. Я вызвал на место происшествия «скорую», так как авария не обошлась без пострадавших, — добавил первый.

По его словам, в аварии травмирован водитель автомобиля «Ниссан».

— На вид пострадавшему лет тридцать восемь. Я дождался скорую помощь. А когда его увезли, передал ключи от его машины сотрудникам ГИБДД, приехавшим следом, и рассказал им о том, что мне известно.

Сайту АвтоБердск удалось выяснить предварительный диагноз пострадавшего в ДТП на бердском мосту водителя автомобиля «Ниссан Вингроуд».

— У него сотрясение головного мозга и перелом ключицы, — рассказал нам источник в ЦГБ Бердска.

Второй участник аварии – водитель «Тойоты» — по словам очевидцев, не пострадал. А в районе места происшествия образовалась солидная пробка в сторону Новосибирска, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС второго полка ГИБДД. Они выясняют причины произошедшей аварии с пострадавшим на бердском участке федеральной трассы Р-256.

Видео с места дорожной аварии прислал "Курьер. Среда. Бердск" читатель.

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