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Купит квартиры сиротам в Бердске ради уменьшения очереди власть Новосибирска

14:33 17.10.2020 Фото: pixabay.com
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В 2020 году на приобретение жилья детям-сиротам из областного бюджета Новосибирску было направлено 46,6 млн рублей. Денег хватило только на 30 квартир.

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В 2020 году мэрия Новосибирска приобрела для детей-сирот 29 квартир в поселках Новосибирского и Мошковского районов области. Ещё восемь аукционов состоятся до конца года.

Как сообщил мэр Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами 16 октября, в 2020 году на приобретение жилья детям-сиротам из областного бюджета Новосибирску было направлено 46,6 млн рублей.

«Сумма, прямо скажем, небольшая. Более того, она несопоставима с реальной потребностью. Этой суммы нам хватает на 29 жилых помещений, ещё восемь аукционов состоятся до конца года. Но этого недостаточно, поскольку очередь большая, и она будет расти. Мы давно говорим о необходимости увеличивать финансирование этой статьи расходов. Есть отклик на этот счёт, и сегодня мы имеем информацию, что на следующий год финансирование будет увеличено в разы», — сказал Анатолий Локоть.

Чтобы ускорить движение очереди, в мэрии приняли решение приобретать жилплощадь для детей-сирот на вторичном рынке, а также за пределами Новосибирска – в Бердске и Оби. Об этом на той же пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента по социальной политике – начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска Владимир Машанов.

«Нужно отметить, что квартиры, которые мы покупаем на вторичном рынке, либо новые и в них никто не жил, либо со свежим ремонтом. Инфраструктура тех районов, где мы приобретаем жилье, – новая и качественная, есть школы и детские сады. Таким образом мы компенсируем удаленность. До конца этого месяца мы завершим приобретение квартир в этом году», – отметил Владимир Машанов.

Как пояснили в мэрии, право сирот на жилье закреплено на федеральном уровне. Полномочия по его реализации передано в субъекты РФ. Далее с регионального уровня они передаются на местный и финансируются на ту сумму, которую регион выделяет муниципалитету.

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