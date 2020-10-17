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Лидирует по смертям от COVID-19 Новосибирская область в Сибири

13:09 17.10.2020 Фото: pexels.com
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В СФО за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечен в Республике Алтай. Общее количество умерших сибиряков за весь период – 2 482. 

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Всего за неделю в Сибири от ковид-19 умерли 170 человек
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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По состоянию на 16 октября в России выявлено 1 369 313 случаев КОВИД-19. За последние сутки подтверждено 15 150 новых случаев в 85 регионах страны. 26,6% новых случаев протекают без клинических проявлений.

В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 128 361 случай КОВИД19, что составляет 9% от общего числа по России, сообщили в субботу в ИЦК. Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы: Красноярский край – 18% Иркутская область – 17% Алтайский край – 12% Новосибирская область – 11% Омская область - 10 % Кемеровская область – 10% Остальные регионы 22% в совокупности.

Прирост выявленных случаев в регионах СФО за неделю с 10 по 16 октября

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечен в Республике Алтай. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 15% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 8%, что составляет 9 354 человека. Самый низкий прирост за неделю в Республике Тыва – 4%. В Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях прирост за неделю составил по 6%.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 5 862 человека за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Алтайском крае – там выписано 1 351 человек. На втором месте Иркутская область – 887 выздоровевших. На третьем – Кемеровская область – здесь выписано за прошедшую неделю 765 человек.

Всего за неделю в Сибири от ковид-19 умерли 170 человек. Республика Алтай единственный регион округа, где не было зафиксировано летальных исходов пациентов с коронавирусом. В остальных - скончались от 1-го до 36 человек. Максимальное количество приходится Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области. В этих регионах за неделю подтверждено 36, 32 и 30 летальных случаев соответственно. Общее количество умерших в СФО за весь период – 2 482 человека.

COVID-19 в Сибири выздоровели коронавирус рост заболеваемости скончались ИЦК
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