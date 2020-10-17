Кого освободил от налогов Путин из-за пандемии с 16 октября 2020, читайте

Новая норма позволяет оказывать государственную поддержку предприятиям, зарегистрированным в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года.

Малому бизнесу России обещают поддержку в связи с падением доходов в коронавирус

Новые ИП и МСП освободили от налогов из-за пандемии. Закон вступил в силу 16 октября 2020. Кроме того, новый закон освобождает должников-банкротов от обязанности уплачивать НДС с доходов от продажи их продукции или оказания услуг.

Новые компании, представляющие малый и средний бизнес, в том числе индивидуальных предпринимателей, освободят от ряда налогов в связи с распространением короновирусной инфекции. Закон, вносящий корректировки в статью 146 части II Налогового кодекса РФ подписан президентом России Владимиром Путиным и вступил в силу 15 октября.

Новая норма позволяет оказывать государственную поддержку предприятиям, зарегистрированным в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года. Ранее от уплаты налогов и сборов в связи с распространением COVID-19 были освобождены только организации, включённые в единый реестр субъектов МСП на основании налоговой отчётности за 2018 год и внесенные в правительственный перечень пострадавших от пандемии отраслей, передает business.ru.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. Кроме того, новый закон освобождает должников, признанных банкротами, от обязанности уплачивать НДС с доходов от продажи их продукции или оказания услуг.