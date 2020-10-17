Отправил за решетку родителей сгоревших детей 3, 5 и 7 лет на время следствия суд Новосибирска

Следствие установило, что дети находились без присмотра в самодельной пристройке в СНТ "Елочка-2", когда начался пожар. СК обвиняет отца и мать в причинении смерти по неосторожности.

Отец погибших детей проведет за решеткой по меньшей мере два месяца

В Новосибирской области по уголовному делу о смерти трех малолетних детей в результате пожара взяты под стражу их родители. Об этом в субботу сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 октября текущего года в дневное время после локализации пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, по ул. Кедровая в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обнаружили тела трех малолетних детей, 2013, 2015, 2017 годов рождения.

Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На место происшествия выезжал руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко, следователи и криминалисты СКР.

В рамках расследования уголовного дела следователями СКР были задержаны родители погибших детей. Сегодня, 17 октября, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.