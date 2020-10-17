Последние слова у гроба безвременно ушедшего Анатолия Москвитина сказал экс-директор БЭМЗа Вадим Пащенко

Смерть Анатолия Владимировича стала ударом не только для его семьи и близких друзей. Скорбят и плачут те, кто с ним когда-либо пересекался на жизненном пути. Бердск потерял выдающуюся личность.

В Бердске простились с Анатолием Москвитиным. 10 января 2020 года ему исполнилось 72 года

В субботу, 17 октября, в Бердске простились с бывшим заместителем директора БЭМЗа Анатолием Москвитиным. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он скончался 14 октября на 73-м году жизни. Несмотря на то, что Анатолий Владимирович в последнее время чувствовал себя неважно, известие о его кончине повергло в шок всех, кто с них когда-либо был знаком, работал под его началом, но особенно родных и близких.

Не менее 200 человек пришли в полдень на прощание, которое состоялось в больничном городке Микрорайона. Кроме родных и бывших коллег, проводить Анатолия Москвитина в последний путь приехали его друзья их Томска; они дружили со студенческой скамьи.

Все выражали соболезнования и горькие сожаления по поводу безвременного ухода Анатолия Владимировича. Они потеряли отца и деда, надежного друга и прекрасного человека. Как сказал экс-директор Бердского электромеханического завода Вадим Пащенко, таких людей еще нужно поискать.

По словам Вадима Дмитриевича, Москвитин был без преувеличения выдающимся человеком. Таких людей очень мало. Невосполнимую утрату понесли не только родные и друзья, но и весь Бердск, потерявший уникальную личность, сказал Пащенко.

Многие нашли добрые слова от всей души для Анатолия Москвитина. Он всей своей жизнью доказал служение людям, преданность делу, профессионализм и глубокие познания во многих областях. Его хватало на многих, поэтому его называют учителем и наставником, к мнению которого всегда прислушивались, с авторитетом которого всегда считались.

«Курьер. Среда. Бердск» выражает искренние соболезнования семье Анатолия Владимировича, с которым редакцию связывала многолетняя дружба. Пусть сейчас все, кто не смогли прийти на похороны, простятся и отдадут последние почести Человеку с большой буквы.

Анатолий Владимирович навсегда останется в нашей памяти как мудрый и открытый, гостеприимный и щедрый человек, всегда готовый протянуть руку помощи любому. Именно так отзывались о Москвитине те, кто в разное время работал с ним, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Скорбим и помним.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Анатолия Москвитина похоронили на бердском кладбище

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.