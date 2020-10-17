В махинациях на 700 млн рублей подозревают главу района Ленобласти. Его задержали

Глава администрации Выборгского района задержан по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе СКР по Ленинградской области.
По данным сайта администрации района, его главой является Геннадий Орлов, исполняющий эти обязанности более 10 лет.
"По подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному (сговору – ред.) (ч.4 ст.159 УК РФ), задержан глава МО "Выборгский район" Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.
По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем комитета финансов района и иными лицами, действуя путем обмана подчиненных, используя документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, организовали оплату за счет средств местного бюджета путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись.
"Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства", - отмечается в релизе следкома.
В рамках расследования этого дела был проведен ряд обысков по месту жительства и работы подозреваемого.