В махинациях на 700 млн рублей подозревают главу района Ленобласти. Его задержали

Геннадий Орлов возглавляет Выборгский район более 10 лет. Следствие полагает, что он по поддельным документам переводил деньги из бюджета на счета подконтрольных фирм.

СК задержал главу Выборгского района Геннадия Орлова по делу о мошенничестве

Глава администрации Выборгского района задержан по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе СКР по Ленинградской области.

По данным сайта администрации района, его главой является Геннадий Орлов, исполняющий эти обязанности более 10 лет.

"По подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному (сговору – ред.) (ч.4 ст.159 УК РФ), задержан глава МО "Выборгский район" Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем комитета финансов района и иными лицами, действуя путем обмана подчиненных, используя документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, организовали оплату за счет средств местного бюджета путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись.

"Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства", - отмечается в релизе следкома.

В рамках расследования этого дела был проведен ряд обысков по месту жительства и работы подозреваемого.