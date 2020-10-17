Выявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млн

За последние 24 часа от последствий коронавируса в стране скончались 249 человек, выздороветь смогли 8617 пациентов.

Общее число смертей от COVID-19 в России — 24 002

В России за последние сутки выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. В лидерах Москва (+4648 случаев) и Санкт-Петербург (+659).

В штабе отметили, что 26,9% выявленных случаев заражения не имеют клинических проявлений COVID-19.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 249 человек. Выздороветь смогли 8617 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 1 384 235 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 — 24 002. Выздоровели 1 065 199 человек.

Накануне суточный прирост заражения коронавирусом составлял 15 150 случаев.