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Выявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млн

17:03 17.10.2020 Фото: pexels.com
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За последние 24 часа от последствий коронавируса в стране скончались 249 человек, выздороветь смогли 8617 пациентов.

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Общее число смертей от COVID-19 в России — 24 002
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Пугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской областиВыявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млнЕщё 141 новостей

В России за последние сутки выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. В лидерах Москва (+4648 случаев) и Санкт-Петербург (+659).

В штабе отметили, что 26,9% выявленных случаев заражения не имеют клинических проявлений COVID-19.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 249 человек. Выздороветь смогли 8617 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 1 384 235 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 — 24 002. Выздоровели 1 065 199 человек.

Накануне суточный прирост заражения коронавирусом составлял 15 150 случаев.

COVID-19 коронавирус последние сутки скончались
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