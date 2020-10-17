17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Пугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской области

17:16 17.10.2020 Фото: Nso.ru
0

Всего в регионе от коронавируса умерли 524 человека - пятеро за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии ковидных госпиталей находятся 122 человека. На ИВЛ – 33 тяжелых пациента.

% name% title
За сутки на субботу в регионе побит рекорд второй волны по числу новых случаев коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Пугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской областиВыявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млнЕщё 141 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 17 октября в регионе зарегистрировано 14 830 случаев COVID-19 (+135 за минувшие сутки), в том числе у 931 ребенка. 12 977 человек выписаны с выздоровлением (+88 за сутки), сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 45 лет и 73 года, и женщины в возрасте 66 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 524 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 122 человека. На ИВЛ – 33 пациента.

Госпитализирован 41 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 313.

В больницы районов области госпитализированы 1 030 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 617 127 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 828 жителей области, 49 229 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" за сутки число заразившихся в Бердске увеличилось на 7. Таким образом сейчас в городе зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся около 1100 бердчан. Только за последние 24 часа взяли 350 тестов, результаты которых станут известны позже.

___________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

COVID-19 выздоровление ИВЛ коронавирус с подтвержденным диагнозом умерли число заразившихся
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На всех ковидных коек не хватит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отстранят от работы учителей и врачей без прививок
18:33 17-10-2020
Отстранят от работы учителей и врачей без прививок
Заправщик АЗС 11 лет насиловал девочку. Она заявила в полицию через 2 года
18:09 17-10-2020
Заправщик АЗС 11 лет насиловал девочку. Она заявила в полицию через 2 года
Пропали без вести считавшие горных козлов в отдаленном районе Алтая
17:55 17-10-2020
Пропали без вести считавшие горных козлов в отдаленном районе Алтая
Изрыт землянками бердский лес от БЭМЗа до "Чайки"
17:48 17-10-2020
Изрыт землянками бердский лес от БЭМЗа до
Умерла праправнучка великого Пушкина
17:31 17-10-2020
Умерла праправнучка великого Пушкина
БердскПугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской области
17:16 17-10-2020
Пугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской области
Выявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млн
17:03 17-10-2020
Выявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млн
В махинациях на 700 млн рублей подозревают главу района Ленобласти. Его задержали 1
16:39 17-10-2020
В махинациях на 700 млн рублей подозревают главу района Ленобласти. Его задержали
БердскОбнулились: Невеста Татьяна в воздушном платье и букетом из нераскрывшихся роз вышла замуж за жениха Сергея через 15 лет знакомства в Бердске
16:24 17-10-2020
Обнулились: Невеста Татьяна в воздушном платье и букетом из нераскрывшихся роз вышла замуж за жениха Сергея через 15 лет знакомства в Бердске
Силой затащил ребенка в машину и похитил среди бела дня рецидивист
16:07 17-10-2020
Силой затащил ребенка в машину и похитил среди бела дня рецидивист