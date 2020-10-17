17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Изрыт землянками бердский лес от БЭМЗа до "Чайки"

17:48 17.10.2020
0

Весь лес перекопан этими землянками и найти их несложно, особенно осенью. Нет мух, комаров, трава пожухла, прохладный чистый воздух, тишина и красота...

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Искатель прошлого:
- Всем доброго времени суток! Решил снять видео своей прогулки с металлоискателем по Бердскому лесу там, где были землянки. Эти землянки начинаются от БЭМЗа и заканчиваются за "Чайкой". Весь лес перекопан этими землянками и найти их несложно, особенно осенью. Нет мух, комаров, трава пожухла, прохладный чистый воздух, тишина и красота.

От редакции:

К сожалению, автор удалил видео. Мы просим Искателя прошлого прислать его еще раз, чтобы читатели "Курьер. Среда. Бердск" могли тоже прикоснуться к истории, увидеть те места, в годы Великой Отечественной войны стояли резервные полки, где формировалась знаменитая сибирская дивизия.

землянки прогулки резервные полки тишина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы знаете, что было в Бердске в годы войны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отстранят от работы учителей и врачей без прививок
18:33 17-10-2020
Отстранят от работы учителей и врачей без прививок
Заправщик АЗС 11 лет насиловал девочку. Она заявила в полицию через 2 года
18:09 17-10-2020
Заправщик АЗС 11 лет насиловал девочку. Она заявила в полицию через 2 года
Пропали без вести считавшие горных козлов в отдаленном районе Алтая
17:55 17-10-2020
Пропали без вести считавшие горных козлов в отдаленном районе Алтая
Изрыт землянками бердский лес от БЭМЗа до "Чайки"
17:48 17-10-2020
Изрыт землянками бердский лес от БЭМЗа до
Умерла праправнучка великого Пушкина
17:31 17-10-2020
Умерла праправнучка великого Пушкина
БердскПугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской области
17:16 17-10-2020
Пугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской области
Выявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млн
17:03 17-10-2020
Выявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млн
В махинациях на 700 млн рублей подозревают главу района Ленобласти. Его задержали 1
16:39 17-10-2020
В махинациях на 700 млн рублей подозревают главу района Ленобласти. Его задержали
БердскОбнулились: Невеста Татьяна в воздушном платье и букетом из нераскрывшихся роз вышла замуж за жениха Сергея через 15 лет знакомства в Бердске
16:24 17-10-2020
Обнулились: Невеста Татьяна в воздушном платье и букетом из нераскрывшихся роз вышла замуж за жениха Сергея через 15 лет знакомства в Бердске
Силой затащил ребенка в машину и похитил среди бела дня рецидивист
16:07 17-10-2020
Силой затащил ребенка в машину и похитил среди бела дня рецидивист