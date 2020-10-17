Изрыт землянками бердский лес от БЭМЗа до "Чайки"

Весь лес перекопан этими землянками и найти их несложно, особенно осенью. Нет мух, комаров, трава пожухла, прохладный чистый воздух, тишина и красота...

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Искатель прошлого:

- Всем доброго времени суток! Решил снять видео своей прогулки с металлоискателем по Бердскому лесу там, где были землянки. Эти землянки начинаются от БЭМЗа и заканчиваются за "Чайкой". Весь лес перекопан этими землянками и найти их несложно, особенно осенью. Нет мух, комаров, трава пожухла, прохладный чистый воздух, тишина и красота.

От редакции:

К сожалению, автор удалил видео. Мы просим Искателя прошлого прислать его еще раз, чтобы читатели "Курьер. Среда. Бердск" могли тоже прикоснуться к истории, увидеть те места, в годы Великой Отечественной войны стояли резервные полки, где формировалась знаменитая сибирская дивизия.