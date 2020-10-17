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Заправщик АЗС 11 лет насиловал девочку. Она заявила в полицию через 2 года

18:09 17.10.2020 Фото: pixabay.com
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Во время обыска квартиры в Ленинградской области, где проживал подозреваемый педофил, правоохранители обнаружили несколько пакетиков с белым порошком, вероятно, это наркотики.

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В Ленинградской области заправщик 11 лет насиловал школьницу

В четверг, 15 октября, жительницы Выборга Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением о регулярном насилии со стороны ее знакомого, сообщает РЕН ТВ.

19-летняя девушка рассказала, что ее знакомый с 2007 года по 2018 год регулярно ее насиловал. При этом он не раз угрожал школьнице расправой.

Как стало известно следователям, молодой человек работал заправщиком на местной АЗС. После заявления на парня завели уголовное дело из-за растления несовершеннолетней.

Во время обыска квартиры, где проживал подозреваемый, правоохранительные органы обнаружили несколько пакетиков с белым порошком. Вероятно всего, это наркотики.

Подозреваемого уже взяли под стражу, свою вину в содеянном он признал.

насиловал девочку обыск пакетик
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