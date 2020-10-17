Отстранят от работы учителей и врачей без прививок

Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, правоохранителей, пограничников, вахтовиков, соцработников. Также врачи и учителя должны обязательно прививаться от кори.

Роспотребнадзор допустил отстранение от работы непривитых врачей и учителей

Не привитые от гриппа и кори врачи и учителя могут отстраняться от работы и получать отказы в трудоустройстве в случае возникновения угрозы распространения данных заболеваний, заявляет Роспотребнадзор

"При ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду инфекционных болезней (например, грипп, корь и др.), не привитые против данных нозологий сотрудники отстраняются от работы на период эпиднеблагополучия или обязаны быть привиты против них, в связи с возникшим высоким риском возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора в четверг.

Там отметили, что "граждане имеют право на отказ от профилактических прививок", однако это может повлечь за собой определенные правовые последствия, например, временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы, если она связана с высоким риском заразиться и требует обязательных прививок.

В Роспотребнадзоре уточнили, что обязательная иммунизация предусмотрена, в частности, для медиков и работников образовательных организаций.

Также в пресс-службе сообщили, что в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов "руководителям организаций рекомендовано обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа".

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% от численности населения страны, лиц, относящихся к группам риска в соответствии с Национальным календарем, что позволит создать необходимую иммунную прослойку населения с целью минимизации заболеваемости гриппом, развития тяжелых форм заболевания и микст-инфекций", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, вахтовиков, соцработников. Также врачи и учителя должны обязательно прививаться от кори.

Ранее обязательной вакцинации от гриппа, оплачиваемой за счет бюджета, подлежали дети, беременные, врачи, учителя, работники транспортной и коммунальной сферы, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также молодые люди, подлежащие призыву на военную службу. В пояснительной записке к приказу, который публиковался на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения, говорилось, что это сделано, чтобы предотвратить одновременное заражение указанных групп людей коронавирусом и гриппом.