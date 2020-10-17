Пьете таблетки и другие лекарства: а правила их прием знаете? Нет? Пора узнать

Менять дозировку даже самого простого лекарства может только лечащий врач. Нарушение этого правила чревато серьезными последствиями для здоровья.

Нередко люди могут страдать от целого ряда заболеваний, и принимать разнообразные медикаменты

Многие болезни невозможно одолеть без лекарств. Однако не всегда люди знают, как правильно принимать их, и часто допускают ошибки, которые могут серьезно ухудшить состояние здоровья и даже стать фатальными. Что нужно делать, чтобы обезопасить себя?

Сообщайте врачу обо всех препаратах, которые принимаете

Нередко люди могут страдать от целого ряда заболеваний, и принимать разнообразные медикаменты. По этой причине необходимо всегда подробно рассказывать своему лечащему врачу про все лекарства, которые вы принимаете сейчас или принимали недавно. Только так можно сделать лечение максимально эффективным, и не допустить побочных эффектов.

Убедитесь, что лекарства и принимаемые витамины сочетаются

Не все витамины можно принимать параллельно с лекарствами. Они могут сделать назначенный вам препарат бесполезным, таким образом, борьба с болезнью будет прервана. Кроме того несовместимые компоненты могут спровоцировать большие проблемы со здоровьем.

Нарушение графика приема лекарственных препаратов

Если нарушить курс приема отдельных медикаментов, они перестанут действовать должным образом, что значительно затянет терапию и осложнит протекание болезни. По этой причине важно четко следовать всем предписаниям врача: пить таблетки в правильное время, нужное количество раз и не сочетать их с алкогольными напитками.

Лекарства должны подходить вашему возрасту

Люди с хроническими заболеваниями вынуждены на протяжении всей жизни принимать лекарственные средства. Однако важно не пропустить возраст, когда следует сменить средство, которое уже может лишь навредить организму.

Узнайте, с какой пищей нельзя совмещать назначенный препарат

Каждый раз, когда лечащий врач назначает те или иные лекарства, стоит уточнять, как должен меняться ваш рацион, поскольку медикаменты не всегда сочетаются со всеми продуктами питания и напитками. К примеру, при приеме статинов на время придется забыть про грейпфрут.

Никогда не регулируйте дозу лекарства самостоятельно

Менять дозировку даже самого простого лекарства может только лечащий врач. Нарушение этого правила чревато серьезными последствиями для здоровья.

Обращайте внимание на любые изменения своего состояния с начала лечения

После того, как курс приема лекарственных препаратов был начат, важно следить за реакцией своего организма. При ухудшении состояния или возникновении каких-либо побочных эффектов стоит сразу обратиться к врачу и описать свое самочувствие.

Источник: https://www.medicinform.net/