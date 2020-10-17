Давление понижают некоторые продукты. Список

Сок граната обладает большим количеством полезных свойств

Высокое кровяное давление можно предотвратить, употребляя определенные продукты питания. Изменение рациона поможет защитить сердечно-сосудистую систему и предотвратить инфаркт и инсульт.

Гранат

Сок граната обладает большим количеством полезных свойств. В том числе его рекомендуется пить людям, которые страдают повышением давления. Особенно эффективен гранат в случаях, если гипертония была спровоцирована сахарным диабетом, проблемами с сонной артерией и почками. Однако стоит учесть, что сок принесет пользу, только если он будет натуральным.

Шпинат

Когда причиной скачков давления является воспалительный процесс в организме, очень важно употреблять шпинат. В его составе присутствуют компоненты, которые уменьшают воспаление, и соответственно, помогают привести в норму давление.

Кориандр

Исследование, которое проводилось еще 10 лет назад, продемонстрировало, что кориандр можно применять для лечения повышенного давления. Кроме того он крайне полезен для работы всего организма.

Фисташки

Это самый полезный вид ореха для гипертоников. Он позволяет снизить уровень плохого холестерина и предотвратить повышение давление. В то же время, важно не превышать норму потребления фисташек, иначе это может дать обратный эффект.

Свекла

Чтобы снизить давление и не допустить новых скачков, необходимо регулярно пить свекольный сок. При этом решить проблему может именно сок свеклы, а не употребление цельного овоща.

Оливковое масло

Специалисты рекомендуют людям, страдающим гипертонией, использовать оливковое масло для приготовления пищи. Эффект можно будет ощутить, если масло будет первого отжима и высокого качества.

Семена льна

Все, кто страдает заболеваниями периферических артерий, должны на регулярной основе потреблять семена льна. Они обладают накопительным эффектом. Потому улучшение состояния можно почувствовать не ранее, чем через 6 месяцев.

Томаты

Томаты богаты ликопином. Этот факт делает овощ одним из самых полезных при гипертонии. Чтобы защитить себя от повышения давления важно употреблять томаты в свежем виде.

Каркаде

Этот чай поможет снизить давление. Каркаде эффективен даже при сахарном диабете. Однако злоупотребление чаем может спровоцировать различные заболевания печени.

Источник: https://www.medicinform.net/