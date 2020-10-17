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Календарь стрижек: удачные дни и очень неудачные дни с 17 по 31 октября 2020 по тибетскому календарю

21:45 17.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Рекомендации на октябрь 2020 года. Ведь делать любы манипуляции с локонами стоит только в определенные дни.

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Тибетский календарь стрижек с каждым месяцем становится все более и более популярным

Календарь стрижки по тибетскому календарю на октябрь 2020 года подскажет самые удачные дни

Тибетский календарь стрижек с каждым месяцем становится все более и более популярным. Именно поэтому люди могут ознакомиться с рекомендациями на октябрь 2020 года. Ведь делать любы манипуляции с локонами стоит только в определенные дни.

В какие дни с 17 по 23 октября 2020 года по Тибетскому календарю можно стричь волосы

19 октября

Если обратится в парикмахерскую в этот день и сделать стрижку, то появится уникальный шанс продлить свою жизнь.

21 октября
Не только женщины, но и мужчины после посещения парикмахера станут еще более харизматичными и привлекательными. Поэтому не стоит упустить такой шанс.

22 октября
Если решиться и убрать длину волос, то финансы могут удвоиться. Человек получить возможность приобрести надвижимость.

23 октября
Психологическое состояние станет намного лучшим, если сделать новую прическу. Человек станет комфортно чувствовать в своем теле. Это поднимет самооценку и настроение.

Когда, согласно тибетскому календарю, с 17 по 23 октября 2020 года лучше оставить волосы в покое

17 октября
Стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем. У человека возникнет большой риск получить серьезные травмы. Также не исключены психологические расстройства. Календарь говорит, что человек привлечет к себе духов, которые приносят один вред.

18 октября
После того, как человек уберет длину своих волос, к его дому могут направиться воры. Поэтому кражи будет практически невозможно избежать. Также пострадают и домашние животные. Они начнут болеть, потому что прекрасно чувствует опасность рядом со своим хозяином. В итоге и здоровье человека ухудшится.

20 октября
Человек, который не послушает рекомендации, и решится убрать длину своих волос, имеет все шансы больше не получить желание жить. Лучше так не рисковать.

Лучшие дни для стрижки с 24 по 31 октября 2020 года

25 октября
Очередной и очень позитивный день для манипуляций с волосами. Они станут здоровыми, сильными и шелковистыми. Рост значительно ускориться. Поэтому все, кто хотел иметь длинные волосы, смогут воплотить свою мечту. Также человек сможет стать поистине счастливым.

26 октября
Можно смело делать с волосами все, что хочется. Никто и ничто от этого не пострадает. Также в жизни станет намного больше радости и позитивных эмоций. О таком можно только мечтать.

28 октября
Любые манипуляции с волосами сделают человека более привлекательным. Это поможет наладить отношения со второй половинкой. Одиноким людям удастся найти человека, о котором они так давно мечтали.

31 октября
Любовная сфера после любых манипуляций пойдет в позитивное русло. Люди найдут того человека, который сможет превратить жизнь в настоящее наслаждение. Каждый день будет наполнен морем позитивных эмоций.

Когда тибетский календарь не рекомендует делать манипуляции с волосами с 24 по 31 октября 2020 года

24 октября
Если люди не хотят рисковать своим здоровьем, то им не стоит делать манипуляции с волосами. Иначе проблем точно будет не избежать.

27 октября
Стрижка может стать основным фактором возникновения глазных болезней. Может сильно подскочить глазное давление. Не исключено появление ячменей и других неприятных сыпей.

29 октября
Мудрецы настоятельно не рекомендует в этот день вообще трогать волосы. Существует большая вероятность привлечь в свою жизнь настоящее несчастье.

30 октября

После стрижки у человека могут появиться серьезные враги, которые очень быстро превратят жизнь в настоящий ад. От них будет крайне сложно избавиться. При этом они попью много крови.

Источник: http://rsute.ru/

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