О чем говорят позы и жесты вашей любимой киски

Поза и жесты кошки поможет рассказать о настроении домашнего питомца
Кошки, одни из самых любимых животных, за поведением которых советуют следить, так как можно многое узнать от одной позы домашнего питомца. Язык жестов поведает человеку, о недовольстве кошки, а также о том, чего она хочет больше всего в данную минуту. Поза во сне, укажет на увлечениях животного.
Позы кошек помогут хозяину узнать о характере животного
Если присмотреться к мимике, к жестам кошки, можно выведать много разной информации, которую хочет рассказать животное своему владельцу.
Особое внимание советуют обратить на её поведение, к походке. Если шерсть слегка взбудоражена, сильно мотает хвостом, значит питомец чем-то недоволен. По позам и движении можно узнать о том, доверяет ли животное человеку, или же нет
- Животное лежит на спине, брюшко вверх – хочет ласки, доверяет своему хозяину. В данный момент стоит кошку почесать. Это поможет проявить уважение животного.
- Кошка петляет между ног хозяина, тереться о них – привязанность к хозяину, желание привлечь внимание. Животное слегка вытаскивает коготки и пытается поцарапать – данный жест говорит о любви к своему хозяину.
- Прижатые уши, подергивание хвостом – предостережение. Если животные чем-то недовольны, их что-то раздражает, они начинают проявлять данные жесты.
- Расслабленная кошка, хвост неподвижный, вылизывание шерсти – животное притворяется или находиться в спокойном состоянии.
- Кошка трётся об ноги, слегка подымает лапу – приветствие.
- Кошка сидит на одном месте и не сводит глаз – любопытство, внимание к чему-то.
- Поглаживание лапками или же толкание лбом – благодарность за что-то.
- Кошка сидит прямо и внимательно смотрит на хозяина – хочет о чем-то попросить.
- Поворачивается к хозяину – животное доверяет ему.
- Частое вылизывание – говорит данный жест о нерешительности домашнего питомца.
Влияние хвоста на кошек
У каждой кошки свой характер. Многое зависит от окраса, породы, а также от того, где и как выросло животное, от отношения хозяев. Одни могут быть более агрессивными, настоящими охотниками. Другие же добрыми, сдержанными и ласковыми.
Хвост является индикатором настроения. Если к нему присмотреться, понаблюдать, можно узнать, что думает кошка в данную минуту, какое у неё настроение
- Опущенный хвост – говорит о том, что кошка сильно разочарованная, она чем-то недовольна; поджатый – обиделась на своего хозяина, имеет испуг; хвост трубой – может сказать о том, что кошка довольная, у неё хорошее расположение духа.
- Если хвост часто дергает, говорит о недовольстве животного.
- Если он распущен, высоко поднят – агрессия любимого питомца.
- Шевелится кончик хвоста – чем-то кошка заинтересована.
- Сильные удары хвостом – злость, агрессия, азарт.
Жесты хвостом домашнего любимца – это не только возможность обратить внимание своего хозяина, но и показать характер.
Глаза и уши расскажут об отношении кошки к хозяину
Ушки, глазки, усы, если присмотреться к мордочке кошки, можно многое узнать о её характере, об отношении к хозяину, а также об настроении:
- вертикальное положение ушей, слегка направленные вперед ушные раковины – данный жест говорит о том, что животное готово играться;
- прижатые к макушке – раздражённое животное, может поцарапать. Что-то не нравиться в поведении хозяина;
- если слегка в стороны – говорит об удивлении;
- глаза животного свидетельствует о полном покое, о доверии человека.
Если зрачки слегка выпукшие, говорит о том, что кот чего-то испугался; немного расширенные – сильный испуг; суженные — агрессивно настроенная кошка.
Усы поведают о настроении животного
Усы могут поведать на настроение животного. Они помогают человеку узнать о настроении своего питомца.
Расслабленное состояние усов – говорит о том, что животное находится в спокойном состоянии; усы направленные вперёд – заинтересованность в чем-то, любопытство.
Прижаты к бокам головы – страх, беспокойство, опущенные вниз – очень плохое настроение.
Если хозяин кошки сумеет расшифровать позы и жесты кошек, то можно будет узнать о характере и предпочтениях домашнего любимца.
Источник: http://rsute.ru/