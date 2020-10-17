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О чем говорят позы и жесты вашей любимой киски

22:00 17.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Если хозяин кошки сумеет расшифровать позы и жесты кошек, то можно будет узнать о характере и предпочтениях домашнего любимца. Проверь себя!

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Язык жестов поведает человеку, о недовольстве кошки, а также о том, чего она хочет больше всего в данную минуту

Поза и жесты кошки поможет рассказать о настроении домашнего питомца

Кошки, одни из самых любимых животных, за поведением которых советуют следить, так как можно многое узнать от одной позы домашнего питомца. Язык жестов поведает человеку, о недовольстве кошки, а также о том, чего она хочет больше всего в данную минуту. Поза во сне, укажет на увлечениях животного.

Позы кошек помогут хозяину узнать о характере животного

 Кошки, одни из самых загадочных и необычных питомцев, которые есть в этом мире. Благодаря им, люди совершенно по-другому воспринимают этот мир. Могут начать положительно смотреть на различные вещи. Особое внимание стоит уделить жестам любимого животного. Именно благодаря им, можно многое узнать о том, чего на самом деле хочет кошка, возможно она чем-то недовольна или хочет сказать, предупредить об опасности. Даже у человека, который обладает речью, есть много разных привычек, поз, может выдать тайны о себе, о том, чего он любит больше всего.

Если присмотреться к мимике, к жестам кошки, можно выведать много разной информации, которую хочет рассказать животное своему владельцу.

% name% titleОсобое внимание советуют обратить на её поведение, к походке. Если шерсть слегка взбудоражена, сильно мотает хвостом, значит питомец чем-то недоволен. По позам и движении можно узнать о том, доверяет ли животное человеку, или же нет

  1. Животное лежит на спине, брюшко вверх –  хочет ласки, доверяет своему хозяину. В данный момент стоит кошку почесать. Это поможет проявить уважение животного.
  2. Кошка петляет между ног хозяина, тереться о них – привязанность к хозяину, желание привлечь внимание. Животное слегка вытаскивает коготки и пытается поцарапать – данный жест говорит о любви к своему хозяину.
  3. Прижатые уши, подергивание хвостом – предостережение. Если животные чем-то недовольны, их что-то раздражает, они начинают проявлять данные жесты.
  4. Расслабленная кошка, хвост неподвижный, вылизывание шерсти – животное притворяется или находиться в спокойном состоянии.
  5. Кошка трётся об ноги, слегка подымает лапу – приветствие.
  6. Кошка сидит на одном месте и не сводит глаз – любопытство, внимание к чему-то.
  7. Поглаживание лапками или же толкание лбом – благодарность за что-то.
  8. Кошка сидит прямо и внимательно смотрит на хозяина – хочет о чем-то попросить.
  9. Поворачивается к хозяину – животное доверяет ему.
  10. Частое вылизывание – говорит данный жест о нерешительности домашнего питомца.

% name% titleВлияние хвоста на кошек

У каждой кошки свой характер. Многое зависит от окраса, породы, а также от того, где и как выросло животное, от отношения хозяев. Одни могут быть более агрессивными, настоящими охотниками. Другие же добрыми, сдержанными и ласковыми.

% name% titleХвост является индикатором настроения. Если к нему присмотреться, понаблюдать, можно узнать, что думает кошка в данную минуту, какое у неё настроение

  1. Опущенный хвост – говорит о том, что кошка сильно разочарованная, она чем-то недовольна; поджатый – обиделась на своего хозяина, имеет испуг; хвост трубой – может сказать о том, что кошка довольная, у неё хорошее расположение духа.
  2. Если хвост часто дергает, говорит о недовольстве животного.
  3. Если он распущен, высоко поднят – агрессия любимого питомца.
  4. Шевелится кончик хвоста – чем-то кошка заинтересована.
  5. Сильные удары хвостом – злость, агрессия, азарт.

Жесты хвостом домашнего любимца – это не только возможность обратить внимание своего хозяина, но и показать характер.

% name% titleГлаза и уши расскажут об отношении кошки к хозяину

Ушки, глазки, усы, если присмотреться к мордочке кошки, можно многое узнать о её характере, об отношении к хозяину, а также об настроении:

  • вертикальное положение ушей, слегка направленные вперед ушные раковины – данный жест говорит о том, что животное готово играться;
  • прижатые к макушке – раздражённое животное, может поцарапать. Что-то не нравиться в поведении хозяина;
  • если слегка в стороны – говорит об удивлении;
  • глаза животного свидетельствует о полном покое, о доверии человека.

Если зрачки слегка выпукшие, говорит о том, что кот чего-то испугался; немного расширенные – сильный испуг; суженные — агрессивно настроенная кошка.

% name% titleУсы поведают о настроении животного

Усы могут поведать на настроение животного. Они помогают человеку узнать о настроении своего питомца.

Расслабленное состояние усов – говорит о том, что животное находится в спокойном состоянии; усы направленные вперёд – заинтересованность в чем-то, любопытство.

% name% titleПрижаты к бокам головы – страх, беспокойство, опущенные вниз – очень плохое настроение.

Если хозяин кошки сумеет расшифровать позы и жесты кошек, то можно будет узнать о характере и предпочтениях домашнего любимца.

Источник: http://rsute.ru/

жесты и позы кошки кошка
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