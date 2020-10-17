17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Способ высадки помидоров в зиму вызвал интерес у заядлых дачников

22:15 17.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
0

В период, когда начинаются первые заморозки, а это приблизительно вторая половина октября, необходимо на огороде закопать целые помидоры в ямки на глубину 15-20 см.

% name% title
Способ, который поможет летом собрать богатый урожай томатов

Интересным способом посадки томатов поделилась в социальных сетях одна дачницы из России. Метод оригинален тем, что высаживать помидоры необходимо на зиму. Такой способ позволяет собрать летом хороший урожай овоща. К тому же помидоры становятся более закаленными и не требуют дополнительных обработок.

Дачница, в свою очередь, подсмотрела данный способ у соседки. Сначала он ее удивил, но когда увидела результат собственными глазами, все сомнения исчезли. Все дело в том, что готовить рассаду томатов необходимо на зиму. Это помогает избавиться от множества хлопот. За три месяца томаты успевают закалиться и становятся непривередливыми к переменам погоды.

В период, когда начинаются первые заморозки, а это приблизительно вторая половина октября, необходимо на огороде закопать целые помидоры в ямки на глубину 15-20 см. Почву затрамбовать и сверху устелить слоем сухих листьев. Толщина слоя должна быть не меньше 10 см. На листву положить ветки, чтобы их не смог сдуть сильный ветер.

Когда заморозки уже станут постоянными и начнутся снегопады, участок с помидорами необходимо будет поверх листьев укрыть еще термопленкой, которую можно приобрести в агромаркетах. Так томаты должны перезимовать.
С наступлением весны пленку и листья убрать. Спустя время уже появятся первые кустики помидор, так званая, рассада. Ее нужно будет выкопать и посадить в грядки, где планируется выращивать томаты.

Если выращивать помидоры таким способом, то они становятся закаленными и впредь не будут бояться холодов. К тому же овощ менее подвержен различным болезням и дает намного лучший урожай.

Источник: http://rsute.ru/

высаживать помидоры в зиму помидоры рассада
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Могут ли вырасти помидоры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Одновременное заражение COVID-19 и гриппом в 6 раз повышает риск смерти
22:30 17-10-2020
Одновременное заражение COVID-19 и гриппом в 6 раз повышает риск смерти
Все праздники в воскресенье 18 октября 2020 года
22:18 17-10-2020
Все праздники в воскресенье 18 октября 2020 года
Способ высадки помидоров в зиму вызвал интерес у заядлых дачников
22:15 17-10-2020
Способ высадки помидоров в зиму вызвал интерес у заядлых дачников
О чем говорят позы и жесты вашей любимой киски
22:00 17-10-2020
О чем говорят позы и жесты вашей любимой киски
Преодолей 17 барьеров психологии: просто отпусти это и впусти счастье
21:45 17-10-2020
Преодолей 17 барьеров психологии: просто отпусти это и впусти счастье
Календарь стрижек: удачные дни и очень неудачные дни с 17 по 31 октября 2020 по тибетскому календарю
21:45 17-10-2020
Календарь стрижек: удачные дни и очень неудачные дни с 17 по 31 октября 2020 по тибетскому календарю
Давление понижают некоторые продукты. Список
21:30 17-10-2020
Давление понижают некоторые продукты. Список
Пьете таблетки и другие лекарства: а правила их прием знаете? Нет? Пора узнать
21:15 17-10-2020
Пьете таблетки и другие лекарства: а правила их прием знаете? Нет? Пора узнать
БердскКак осенний сезон ОРВИ влияет на распространение COVID-19 в Бердске? Ждать ли взрывной волны заболеваемости, ответил Роспотребнадзор
20:48 17-10-2020
Как осенний сезон ОРВИ влияет на распространение COVID-19 в Бердске? Ждать ли взрывной волны заболеваемости, ответил Роспотребнадзор
Холода идут на Россию. В каких регионах пока будет тепло
20:47 17-10-2020
Холода идут на Россию. В каких регионах пока будет тепло