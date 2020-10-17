Способ высадки помидоров в зиму вызвал интерес у заядлых дачников

В период, когда начинаются первые заморозки, а это приблизительно вторая половина октября, необходимо на огороде закопать целые помидоры в ямки на глубину 15-20 см.

Способ, который поможет летом собрать богатый урожай томатов

Интересным способом посадки томатов поделилась в социальных сетях одна дачницы из России. Метод оригинален тем, что высаживать помидоры необходимо на зиму. Такой способ позволяет собрать летом хороший урожай овоща. К тому же помидоры становятся более закаленными и не требуют дополнительных обработок.

Дачница, в свою очередь, подсмотрела данный способ у соседки. Сначала он ее удивил, но когда увидела результат собственными глазами, все сомнения исчезли. Все дело в том, что готовить рассаду томатов необходимо на зиму. Это помогает избавиться от множества хлопот. За три месяца томаты успевают закалиться и становятся непривередливыми к переменам погоды.

В период, когда начинаются первые заморозки, а это приблизительно вторая половина октября, необходимо на огороде закопать целые помидоры в ямки на глубину 15-20 см. Почву затрамбовать и сверху устелить слоем сухих листьев. Толщина слоя должна быть не меньше 10 см. На листву положить ветки, чтобы их не смог сдуть сильный ветер.

Когда заморозки уже станут постоянными и начнутся снегопады, участок с помидорами необходимо будет поверх листьев укрыть еще термопленкой, которую можно приобрести в агромаркетах. Так томаты должны перезимовать.

С наступлением весны пленку и листья убрать. Спустя время уже появятся первые кустики помидор, так званая, рассада. Ее нужно будет выкопать и посадить в грядки, где планируется выращивать томаты.

Если выращивать помидоры таким способом, то они становятся закаленными и впредь не будут бояться холодов. К тому же овощ менее подвержен различным болезням и дает намного лучший урожай.

Источник: http://rsute.ru/