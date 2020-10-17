Одновременное заражение COVID-19 и гриппом в 6 раз повышает риск смерти

Как установили специалисты Ливерпульского университета, люди, которые только переболели гриппом, намного тяжелее переносят COVID-19.

Последовательное или одновременное заражения двумя видами вируса заметно повышает тяжесть течения заболевания и повышает риск смерти в 6 раз

Британские исследователи решили выяснить, что произойдет в случае заражения гриппом и коронавирусной инфекцией в один и тот же промежуток времени. В результате было установлено, что последовательное или одновременное заражения двумя видами вируса заметно повышает тяжесть течения заболевания и повышает риск смерти в 6 раз.

Как установили специалисты Ливерпульского университета, люди, которые только переболели гриппом, намного тяжелее переносят COVID-19.

-Последовательное заражение гриппом, после которого сразу же следует заражение коронавирусом, показывает, что клиническая картина выглядит заметно хуже, чем если бы человек заболел ими по отдельности, - утверждают авторы исследования.

Специалисты подчеркивают, что основной причиной тяжелой формы течения коронавирусной инфекции на данный момент как раз и является последовательное заражение гриппом и COVID-19, которое также оказывает заметное влияние на показатели смертности.