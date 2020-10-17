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Насмерть вдавила в стену дома пенсионерку женщина без прав на Honda в Бердске. Перепутала педали

23:36 17.10.2020 Фото: участников группы АвтоБердск
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Сейчас на месте происшествия в микрорайоне Раздольном работают следователи отдела МВД по Бердску. Трагедия произошла около 21 часа и шокировала местных жителей.

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Женщина за рулем иномарки вдавила в стену бердчанку

Сегодня, 17 октября, в микрорайоне Раздольный разыгралась смертельная трагедия. Женщина за рулем иномарки перепутала педали и влетела в стену дома, вдавив в нее пожилую бердчанку. Которая, как сообщили очевидцы сайт АвтоБердск, умерла на месте.

Сейчас на месте происшествия работают следователи отдела МВД по Бердску. Трагедия произошла около 21 часа и шокировала местных жителей.

По их словам жителей района, женщина, сидевшая за рулем иномарки, предположительно это «Хонда Орхия», водить машину не умеет и не имеет водительских прав.

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Бабушка, по словам очевидцев, умерла на месте
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Бабушка, по словам очевидцев, умерла на месте
вдавила в стену иномарка влетела в стену перепутала педали
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