Замечательные поздравления 18 октября в День работников пищевой промышленности

День работников пищевой промышленности возник достаточно давно – еще во времена Советского Союза, а точнее – в 1966 году.

Ни для кого не секрет, в последнее время во многих странах вопрос пищи стоит особенно остро

Каждый год в России празднуется День работников пищевой промышленности. Ни для кого не секрет, в последнее время во многих странах вопрос пищи стоит особенно остро. В то время как в развитых странах люди тратят на еду порой несколько тысяч долларов, в бедных и частично в развивающихся странах гражданам бывает не на что купить продовольствие. При всем при этом, благодаря профессионализму работников пищевой отрасли, ассортимент и качества продукции постоянно растут, растет и ответственность за безопасность потребляемой пищи.

День работников пищевой промышленности возник достаточно давно – еще во времена Советского Союза, а точнее – в 1966 году. Сейчас, как и тогда, вовлеченные в пищевую промышленность люди отмечают свой праздник в третье воскресенье октября.

В день работников пищепрома



Я хочу от души пожелать,Чтоб царило согласие дома,На работе все было на «пять».

Чтобы вверх поднимались доходы,

И был дружным родной коллектив,

И здоровья на долгие годы,

И больших трудовых перспектив!

Накормить всех маслом и сметаной,



Вот задача чудная у вас,Трудитесь вы просто неустанно,Чтобы молоко было у нас!

Молокозавод ваш несравненный,

Лучше всех продукцию дает,

Все по-европейски, современно,

Ест и улыбается народ.

Пусть ваш бренд узнают за границей,



Ширится, растет ассортимент,Слава пусть летит быстрее птицы,В благодарность будет — комплимент!

Искренне поздравляю с Днём работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы всё было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, желаю прекрасных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, желаю искренней любви и радости в сердце, желаю отменного настроения и доброго здоровья.

Желаю всем пищевикам

Улыбок, счастья и достатка,

И не грустить по пустякам,

Чтоб вам жилось легко и сладко!

Желаю вам я процветания,

Работа ваша так важна!

Пусть все сбываются желания

И будет жизнь любви полна!

Ура трудягам пищепрома!

За то, что кормите народ,

Пускай достаток будет дома,

И в жизни крупно повезет!

Вы уставайте, но не очень,

И пусть зарплата подрастет,

Пусть на дворе дожди и осень,

А на душе весна цветет!

Да будет славен на века

Работник — пищевик.

Пусть будет жизнь его легка,

Ведь труд его велик.

Желаем счастья и тепла,

Пусть Бог его хранит.

Работа будет пусть мила,

Надежна, как гранит.

Выразить большую благодарность

Мы вам хотим все в этот день

За то, что дарите продукты

Для городов и деревень.

Успехов вам на производстве,

Здоровья много и добра,

И чтобы люди были благодарны,

За ваш огромный труд всегда.

Пища — это наше все,

От таких, как вы, людей

Зависит и житье-бытье.

Да, они не защищают,



Разных тем не излагают,А с меню из разных блюдВас всегда к столу всех ждут.Обедов, ужинов отличных!Крутых гостей вам и приличных!Работа у вас — высший класс!Успехов! Счастья! Любим вас!

Лучший мастер пищепрома,



Поздравленья принимайИ продуктом эталоннымТы всех жителей снабжай!

Я желаю жизни сладкой,

Как воздушный шоколад,

Ясных дней, любви, достатка

И за труд больших наград!

Открываешь холодильник,



Достаешь себе еду,А потом, еще подумав,Ставишь чайник на плиту.

Шкаф открыл, а там печенье,

Выше — баночка варенья,

Фрукты вон, стоят в корзинке,

Будто маленький банкет!

Спасибо всей сфере питания,



Сотрудникам их, за старания,Без вас бы нам было не радостноИ скучной была бы еда!

Желаем вам много фантазии,

Нацеленной на разнообразие,

Успехов во всех начинаниях

И всяческих жизненных благ!

Работников промышленности



Славлю пищевой,Цель ваша — обеспечитьНас вкусною едой.

На «Ура!» расходится

Продукция пусть ваша,

Не знают дефицита

Хлеб, молоко и каша.

Пищевикам желаем



Добра и счастья мы,Удачи и успеховКормильцам всей страны.

Источник: pozdravok.ru