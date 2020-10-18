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Общество / Работа

Замечательные поздравления 18 октября в День работников пищевой промышленности

08:31 18.10.2020 Фото: pxhere.com
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День работников пищевой промышленности возник достаточно давно – еще во времена Советского Союза, а точнее – в 1966 году.

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Ни для кого не секрет, в последнее время во многих странах вопрос пищи стоит особенно остро

Каждый год в России празднуется День работников пищевой промышленности. Ни для кого не секрет, в последнее время во многих странах вопрос пищи стоит особенно остро. В то время как в развитых странах люди тратят на еду порой несколько тысяч долларов, в бедных и частично в развивающихся странах гражданам бывает не на что купить продовольствие. При всем при этом, благодаря профессионализму работников пищевой отрасли, ассортимент и качества продукции постоянно растут, растет и ответственность за безопасность потребляемой пищи.

День работников пищевой промышленности возник достаточно давно – еще во времена Советского Союза, а точнее – в 1966 году. Сейчас, как и тогда, вовлеченные в пищевую промышленность люди отмечают свой праздник в третье воскресенье октября.

В день работников пищепрома

Я хочу от души пожелать,
Чтоб царило согласие дома,
На работе все было на «пять».

Чтобы вверх поднимались доходы,
И был дружным родной коллектив,
И здоровья на долгие годы,
И больших трудовых перспектив!

Накормить всех маслом и сметаной,

Вот задача чудная у вас,
Трудитесь вы просто неустанно,
Чтобы молоко было у нас!

Молокозавод ваш несравненный,
Лучше всех продукцию дает,
Все по-европейски, современно,
Ест и улыбается народ.

Пусть ваш бренд узнают за границей,

Ширится, растет ассортимент,
Слава пусть летит быстрее птицы,
В благодарность будет — комплимент!

Искренне поздравляю с Днём работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы всё было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, желаю прекрасных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, желаю искренней любви и радости в сердце, желаю отменного настроения и доброго здоровья.

Желаю всем пищевикам
Улыбок, счастья и достатка,
И не грустить по пустякам,
Чтоб вам жилось легко и сладко!

Желаю вам я процветания,
Работа ваша так важна!
Пусть все сбываются желания
И будет жизнь любви полна!

Ура трудягам пищепрома!
За то, что кормите народ,
Пускай достаток будет дома,
И в жизни крупно повезет!

Вы уставайте, но не очень,
И пусть зарплата подрастет,
Пусть на дворе дожди и осень,
А на душе весна цветет!

Да будет славен на века
Работник — пищевик.
Пусть будет жизнь его легка,
Ведь труд его велик.

Желаем счастья и тепла,
Пусть Бог его хранит.
Работа будет пусть мила,
Надежна, как гранит.

Выразить большую благодарность
Мы вам хотим все в этот день
За то, что дарите продукты
Для городов и деревень.

Успехов вам на производстве,
Здоровья много и добра,
И чтобы люди были благодарны,
За ваш огромный труд всегда.

Пища — это наше все,
От таких, как вы, людей
Зависит и житье-бытье.
Да, они не защищают,

Разных тем не излагают,
А с меню из разных блюд
Вас всегда к столу всех ждут.
Обедов, ужинов отличных!
Крутых гостей вам и приличных!
Работа у вас — высший класс!
Успехов! Счастья! Любим вас!

Лучший мастер пищепрома,

Поздравленья принимай
И продуктом эталонным
Ты всех жителей снабжай!

Я желаю жизни сладкой,
Как воздушный шоколад,
Ясных дней, любви, достатка
И за труд больших наград!

Открываешь холодильник,

Достаешь себе еду,
А потом, еще подумав,
Ставишь чайник на плиту.

Шкаф открыл, а там печенье,
Выше — баночка варенья,
Фрукты вон, стоят в корзинке,
Будто маленький банкет!

Спасибо всей сфере питания,

Сотрудникам их, за старания,
Без вас бы нам было не радостно
И скучной была бы еда!

Желаем вам много фантазии,
Нацеленной на разнообразие,
Успехов во всех начинаниях
И всяческих жизненных благ!

Работников промышленности

Славлю пищевой,
Цель ваша — обеспечить
Нас вкусною едой.

На «Ура!» расходится
Продукция пусть ваша,
Не знают дефицита
Хлеб, молоко и каша.

Пищевикам желаем

Добра и счастья мы,
Удачи и успехов
Кормильцам всей страны.

Источник: pozdravok.ru

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Искренне поздравляем с Днём работников пищевой промышленности!

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