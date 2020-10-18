Оригинальные поздравления в День работников дорожного хозяйства 18 октябряздравления, стихи, проза, смс

Нет ничего удивительного, что в календаре россиян появился еще один профессиональный праздник – в дорожном хозяйстве и сопутствующих ему областях работает около 750 тысяч человек.

История Дня работников дорожного хозяйства начинается в 1996 году

История Дня работников дорожного хозяйства начинается в 1996 году – именно тогда согласно Указу Президента РФ от 14 октября 1996 года «Об установлении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» этот праздник стали отмечать в последнее воскресенье октября.

Позже, в 2000 году, Указом Президента Российской Федерации № 556 от 23 марта 2000 года была установлена новая дата – третье воскресенье октября. Нет ничего удивительного, что в календаре россиян появился еще один профессиональный праздник – в дорожном хозяйстве и сопутствующих ему областях работает около 750 тысяч человек.

Согласно последним данным, в России значительно выросли объемы грузовых и пассажирских перевозок, а также количество машин в автопарках. По мнению экспертов, причина этому – увеличение доходов граждан Российской Федерации.

Всем строителям дороги

Посвящаю эти строки:

Стройте жизнь свою успешно!

Профессионально Вам расти!

В День Дорожника желаю

Только доброго пути!

Ну и крепкого здоровья,

Пусть нервишки не шалят,



А веселые купюрыСладко-сладко шелестят!

В дорожном хозяйстве хватает работы,

Вы в праздник хотя бы забудьте заботы.

Желаю работникам отрасли счастья,

Проблемы любые пускай разрешатся.

Здоровье чтоб было и денег хватало,

Семья чтобы после работы встречала.



Удачи, добра и конечно успеха,Надежных друзей и веселого смеха.

Поздравляю с Днём работников дорожного хозяйства. Желаю следовать по жизни только теми дорогами, которые приведут к успеху и счастью, желаю всегда верить в себя и работать «на ура». Здоровья, терпения, выдержки и сил, достатка, смекалки, удачи и оптимизма!

В день дорожника поздравить

От души тебя спешу,

Ровных трасс, дорог красивых

Пожелать сейчас хочу.

Пусть доход дает работа,



Пользу пусть стране несет,По пути добра и счастьяПусть авто судьбы везет.

Радости в семье желаю

И признания в труде,

Пусть и дома, и в карьере

Круто повезет тебе.

Работа дорожная так нелегка,



Сегодня поздравить хочу вас друзья.Желаю здоровья, сил вам, успеха,Погоды хорошей, дорог без огрехов.

Техники новой, зарплаты приличной,

Чтобы дела шли всегда на отлично,

Чтобы работа лишь в радость была,

Дорога ровно и гладко легла.

Все дорожники сегодня



Отмечают праздник свой.Много дней пускай счастливыхБудет вам дано судьбой.

Дело важное вершите,

Пусть сопутствует успех.

На дорогах, как и в жизни,

Будет меньше пусть помех.

Пускай всегда дороги ваши



Будут ровны, без лишних ям!Пускай дорог не будет глаже,Мы благодарны будем вам!

Пускай любимая работа

Приносит радость день за днем,

Желаю крупного дохода

И лишь удачи вам во всем!

Вы не волшебники, не боги,



Работать нужно день и ночь,Чтоб своим качеством дорогиВсем странникам могли помочь.

Чтоб полотно дороги вилось

Без ям, ухабов и преград,

И по такой дороге ехать

Был каждый несказанно рад.

Примите искренние пожеланья



Здоровья, счастья и добра,Работникам дорожного хозяйстваШлём громогласное «Ура»!

С праздником, строитель

Чудеснейших дорог!

Асфальта повелитель,

Работник — просто Бог.

Желаю счастья в меру,



Любить, так горячоБыть для всех примером,«Надежное плечо».

Известий лишь отличных,

Печалей злых не знать.

Успеха в жизни личной,

Побольше отдыхать.

День и ночь, зимой и летом



Вы работаете всегда,Знаем, очень непростыеУ вас условия труда,Пожелаем, чтоб работаВ удовольствие былаИ, конечно, чтоб зарплатаПостоянно бы росла!

Пусть говорят, у нас в России



Особый путь, дорога не всегда,Зато у нас такие вот есть людиДорогу сделают из щебня на века!Работать могут без растворов новомодных,А делать что, коли растворов нет?Возьмут, что есть и сделают свободноОтлично, наш проедет драндулет.Как президента пусть вас уважают!Работать на ведущие дороги приглашают!Успехов, премии пускай побольше выделяют!

Источник: pozdravok.ru