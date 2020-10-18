18.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

18 октября - День конфет во всем мире

10:31 18.10.2020 Фото: pxhere.com
0

Люди давно заметили – сладкие продукты обладают качеством поднимать настроение и даже бодрость. Это стало причиной того, что шоколадные конфеты продавались одно время в аптеках!

% name% title
18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям

18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.

Для кого-то конфеты – это любимая сладость, причём среди огромного многообразия видов у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения: карамель, шоколад, леденцы, ириски и т.д. Есть и другие, кто наотрез отказывает себе в удовольствии съесть конфету, считая её слишком сладким и калорийным продуктом. Для кого-то конфета просто перестаёт быть вожделенным лакомством со временем вместе с изменением вкусовых предпочтений, но вряд ли найдётся безразличный к конфете ребёнок!

Есть мнение, что конфеты появились ещё в эпоху Древнего Египта, а произошло это по стечению обстоятельств, то есть по воле случая, когда смешалось содержимое опрокинутых сосудов: орехи, мёд и инжир.

Славились на весь мир и продолжают пользоваться популярностью по сей день арабские или восточные сладости. Именно арабы стали использовать первыми сахар в приготовлении конфет.

Неизменным ингредиентом были и различные орехи, а также сухофрукты. На Руси делали леденцы, используя для этого кленовый сироп, мёд и другие продукты. На тот момент все сладости являли собой продукт ручной работы, а часто становились плодом воображения, творческой мысли и кондитерского эксперимента. Так рождались новые идеи и новые виды сладостей, в том числе и конфет.

Стоит отметить, что люди давно заметили – сладкие продукты обладают качеством поднимать настроение и даже бодрость. Это стало причиной того, что шоколадные конфеты продавались одно время в аптеках! «Приготовленное, изготовленное» буквально означает слово «конфета» в переводе с латинского языка. Аптекари предлагали конфеты, как средство от кашля и нервных расстройств. Сегодня исследователи утверждают о выработке так называемых гормонов счастья в процессе употребления шоколада. Так что введённый в оборот именно аптекарями термин «конфета» уже позже стал обозначать один из видов кондитерской продукции.

20 век превратил процесс создания конфет в массовое производство. С одной стороны, это решало проблему стоимости и доступности сладостей для широких слоёв населения, однако вместе с этим терялся и творческий процесс создания натурального продукта. Химические составляющие на сегодняшний день содержатся в большинстве конфет, что наряду с их высокой калорийностью и содержанием сахара превращает лакомство в продукт, употребление которого в больших количествах становится просто вредным. На этом фоне, а также на фоне набирающего популярность здорового образа жизни, включающего в себя и здоровое питание, начала возрождаться традиция создания натуральных конфет ручной работы. Стоимость таких конфет значительно выше, однако, полезность продукта, а также его оригинальность постепенно привлекают к нему всё больше поклонников.

Кондитеры, компании-производители, владельцы товарных знаков стараются принимать участие в ежегодных мероприятиях, посвящённых Всемирному дню конфет. В интернете не составит труда найти информацию о самых больших или необычных по форме конфетах.

К празднику бывают приурочены фестивали, карнавалы, выставки, мастер-классы по созданию конфет ручной работы. Конфеты на этих мероприятиях становятся лучшим подарком для детей, ведь именно они остаются самыми преданными поклонниками этого лакомства.

Источник: calend.ru

Всемирный день конфет история конфеты праздник сладости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите сладкое или равнодушны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зарезал троих и сжег квартиру с трупами рецидивист ради сокрытия следов убийства
12:06 18-10-2020
Зарезал троих и сжег квартиру с трупами рецидивист ради сокрытия следов убийства
БердскИх тысячи: Сколько ждут "приговора" по коронавирусу на 18 октября в Бердске
11:50 18-10-2020
Их тысячи: Сколько ждут
Как обезглавивший учителя выходец из Чечни получил статус беженцы во Франции, рассказали СМИ
11:38 18-10-2020
Как обезглавивший учителя выходец из Чечни получил статус беженцы во Франции, рассказали СМИ
Реанимировать тяжелых больных с CОVID-19 снова готовы госпитали Новосибирска
11:20 18-10-2020
Реанимировать тяжелых больных с CОVID-19 снова готовы госпитали Новосибирска
На принудительную стерилизацию жалуются постояльцы пансионата на Урале
11:09 18-10-2020
На принудительную стерилизацию жалуются постояльцы пансионата на Урале
Что увеличивает вдвое риск смерти от коронавируса, назвали ученые
10:58 18-10-2020
Что увеличивает вдвое риск смерти от коронавируса, назвали ученые
БердскУхудшение погоды и сложности на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС
10:53 18-10-2020
Ухудшение погоды и сложности на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС
Тряхануло сильно, чуть шкаф не упал: землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Кузбассе 1
10:33 18-10-2020
Тряхануло сильно, чуть шкаф не упал: землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Кузбассе
18 октября - День конфет во всем мире
10:31 18-10-2020
18 октября - День конфет во всем мире
БердскШокирующие цифры COVID-19: Сколько зараженных выявили за сутки на 18 октября в Бердске?
10:18 18-10-2020
Шокирующие цифры COVID-19: Сколько зараженных выявили за сутки на 18 октября в Бердске?