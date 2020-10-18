17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Работа

День работников пищевой промышленности 18 октября 2020 года: История и традиции праздника

01:31 18.10.2020 Фото: pxhere.com
0

Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество производимой продукции, расширяют ее ассортимент.

% name% title
День работников пищевой промышленности был установлен в эпоху существования СССР, в 1966 году

День работников пищевой промышленности был установлен в эпоху существования СССР, в 1966 году, и с тех пор традиционно отмечается в ряде стран постсоветского пространства в третье воскресенье октября.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности играют ведущую роль в обеспечении населения продовольственными товарами во всем мире, поскольку забота о хлебе насущном всегда была одной из главных забот человечества. Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество производимой продукции, расширяют ее ассортимент.

Благодаря профессионализму и неустанному труду работников пищевой промышленности, эта отрасль является одним из лидеров в освоении новых методов и форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом обновлении производства.

В последние годы во всем мире как никогда остро стоит вопрос о формировании продовольственной безопасности. Именно работники пищевой промышленности одними из первых призваны решать эту проблему.

Именно работники пищевой промышленности обеспечивают продовольственную стабильность российских регионов, внося весомый вклад в развитие экономики страны. Сегодня наряду с Россией этот праздник отмечается и на Украине.

Напомним, что ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия.

Источник: calend.ru

День работников пищевой промышленности история праздник производство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Относитесь каким-либо образом к пищевой промышленности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День работников пищевой промышленности 18 октября 2020 года: История и традиции праздника
01:31 18-10-2020
День работников пищевой промышленности 18 октября 2020 года: История и традиции праздника
Гороскоп по знакам зодиака на воскресенье 18 октября 2020 года
00:31 18-10-2020
Гороскоп по знакам зодиака на воскресенье 18 октября 2020 года
БердскНасмерть вдавила в стену дома пенсионерку женщина без прав на Honda в Бердске. Перепутала педали
23:36 17-10-2020
Насмерть вдавила в стену дома пенсионерку женщина без прав на Honda в Бердске. Перепутала педали
Одновременное заражение COVID-19 и гриппом в 6 раз повышает риск смерти
22:30 17-10-2020
Одновременное заражение COVID-19 и гриппом в 6 раз повышает риск смерти
Все праздники в воскресенье 18 октября 2020 года
22:18 17-10-2020
Все праздники в воскресенье 18 октября 2020 года
Способ высадки помидоров в зиму вызвал интерес у заядлых дачников
22:15 17-10-2020
Способ высадки помидоров в зиму вызвал интерес у заядлых дачников
О чем говорят позы и жесты вашей любимой киски
22:00 17-10-2020
О чем говорят позы и жесты вашей любимой киски
Преодолей 17 барьеров психологии: просто отпусти это и впусти счастье
21:45 17-10-2020
Преодолей 17 барьеров психологии: просто отпусти это и впусти счастье
Календарь стрижек: удачные дни и очень неудачные дни с 17 по 31 октября 2020 по тибетскому календарю
21:45 17-10-2020
Календарь стрижек: удачные дни и очень неудачные дни с 17 по 31 октября 2020 по тибетскому календарю
Давление понижают некоторые продукты. Список
21:30 17-10-2020
Давление понижают некоторые продукты. Список