Какой сегодня праздник? Все интересные события на 18 октября 2020 в России и мире

• День кудесника
• День работников пищевой промышленности ( Поздравления с важным праздником 18 октября)
• Всемирный день менопаузы (World Menopause Day)
• День работников дорожного хозяйства, обязательно нужно поздравить всех, кто хоть как то относится к дорогам.
• Международный день галстука (International Necktie Day)
• День европейского бобра (Eurasian Beaver Day)
• Европейский день борьбы против торговли людьми (European Day against Human Trafficking)
• Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day)
• День памяти войсковой казачьей славы
• День матери в Республике Саха (Якутия)
• Всемирный день игрушечной фотокамеры (World Toy Camera Day)
• День шоколадного кекса (National Chocolate Cupcake Day) - США
• День без бороды (National No Beard Day) - США
• День почтальона - Польша
• Фестиваль каштана (Fete de la Chataigne) - Франция
• День матери - Аргентина
• День независимости - Азербайджан
• Национальный праздник - Мальдивы
• День Рогатого Бога Британии - Великобритания
• Праздник урожая «Кирмес» - Германия
• День личностей (Persons Day) - Канада
• День флага - Чили
• День молитвы - Замбия
• День паломничества в Тубу - Сенегал
• День Харитины (Харитина - Вечная ткачиха)
События в истории:
1009 – разрушение Храма Гроба Господня «безумным халифом» Хакимом.
1723 – на острове Котлин Петром I заложена крепость Кронштадт, главная база Балтийского флота.
1867 – Аляска переходит от России США.
1883 – в Петербурге на месте убийства Александра II заложен храм Спаса на крови.
1906 – в России вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями в отношении государственной службы, свободы выбора постоянного места жительства, об отмене телесных наказаний по приговору волостных судов.
1919 – прибывший в Петроград председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий издал приказ обороняющей город 7-й армии: «Не писать ложных сведений о жестоких боях там, где была жестокая паника. За неправду карать, как за измену. Военное дело допускает ошибки, но не ложь, обман и самообман».
1922 – основана британская радиовещательная корпорация «BBC».
1924 – Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.
1929 – первый полёт пассажирского самолёта «К-5» К. А. Калинина.
1941 – в Токио арестован советский разведчик Рихард Зорге.
1947 – на полигоне Капустин Яр произведён первый в СССР старт баллистической ракеты дальнего действия.
1951 – СССР провёл ядерные испытания.
2000 – началась операция по подъёму тел моряков с затонувшей атомной подводной лодки «Курск».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik