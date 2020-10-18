Какой сегодня праздник? Все интересные события на 18 октября 2020 в России и мире

Самый полный список всех событий и праздников, отмечаемых в России и мире 18 октября 2020 года, а также памятных дат.

День кудесника отмечается сегодня

• День кудесника

• День работников пищевой промышленности ( Поздравления с важным праздником 18 октября)

• Всемирный день менопаузы (World Menopause Day)



День работников дорожного хозяйства , обязательно нужно поздравить всех, кто хоть как то относится к дорогам Международный день галстука (International Necktie Day)• День европейского бобра (Eurasian Beaver Day)• Европейский день борьбы против торговли людьми (European Day against Human Trafficking)• Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day)• День памяти войсковой казачьей славы• День матери в Республике Саха (Якутия)• День памяти преподобной Харитины Литовской• Всемирный день игрушечной фотокамеры (World Toy Camera Day)• День шоколадного кекса (National Chocolate Cupcake Day) - США• День без бороды (National No Beard Day) - США• День почтальона - Польша• Фестиваль каштана (Fete de la Chataigne) - Франция• День матери - Аргентина• День независимости - Азербайджан• День Аляски (Alaska Day) - США• Национальный праздник - Мальдивы• День Рогатого Бога Британии - Великобритания• Праздник урожая «Кирмес» - Германия• День личностей (Persons Day) - Канада• День флага - Чили• День молитвы - Замбия• День паломничества в Тубу - Сенегал• Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры, Тихона• День Харитины (Харитина - Вечная ткачиха)

События в истории:

1009 – разрушение Храма Гроба Господня «безумным халифом» Хакимом.

1723 – на острове Котлин Петром I заложена крепость Кронштадт, главная база Балтийского флота.

1867 – Аляска переходит от России США.

1883 – в Петербурге на месте убийства Александра II заложен храм Спаса на крови.

1906 – в России вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями в отношении государственной службы, свободы выбора постоянного места жительства, об отмене телесных наказаний по приговору волостных судов.



1916 – пуском Хабаровского моста через реку Амур завершено строительство Транссибирской магистрали на территории Российской империи.1919 – прибывший в Петроград председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий издал приказ обороняющей город 7-й армии: «Не писать ложных сведений о жестоких боях там, где была жестокая паника. За неправду карать, как за измену. Военное дело допускает ошибки, но не ложь, обман и самообман».1922 – основана британская радиовещательная корпорация «BBC».1924 – Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.1929 – первый полёт пассажирского самолёта «К-5» К. А. Калинина.1941 – в Токио арестован советский разведчик Рихард Зорге.1947 – на полигоне Капустин Яр произведён первый в СССР старт баллистической ракеты дальнего действия.1951 – СССР провёл ядерные испытания.1969 – «Союз-8» возвращается на Землю.2000 – началась операция по подъёму тел моряков с затонувшей атомной подводной лодки «Курск».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik