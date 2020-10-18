Невеста Юлия в кремовом платье вышла замуж за жениха Александра в Бердске. Несмотря на любовь с первого взгляда, свадьба три раза срывалась

У дверей ЗАГСа собрались близкие друзья и родственники молодой семьи. После регистрации пару традиционно поздравляют, даря цветы и выпивая за здоровье молодых шампанское.

Юлия и Александр

16 октября официально скрепили отношения Юлия и Александр из Бердска.

Пару познакомили общие друзья, которые из-за работы не смогли прийти на регистрацию супругов.

-Наверное, можно сказать, что в это день, когда мы друг друга впервые увидели, это была та самая любовь с первого взгляда, - с нежностью вспоминает невеста.

У молодоженов есть романтическая история, связанная с вопросом регистрации брака. Когда возлюбленные отдыхали прошлым летом в Краснодаре, они заметили виртуальный ЗАГС и в шутку решили расписаться.

-Мы ответили на забавные вопросы о совместимости нашей пары, после этого автомат выдал нам документы и кольца. Вернувшись домой в Бердск, уже решили поженится по настоящему,- рассказывает молодая жена Юлия.

Документы на регистрацию брака подали в 2020 году. Тут супругов ждали настоящие испытания: из-за пандемии коронавирусной инфекции свадьба переносилась три раза. Но молодые решили точно пожениться в этом году.

Супруги с друзьями и родителями

У дверей ЗАГСа собрались близкие друзья и родственники молодой семьи. После регистрации пару традиционно поздравляют, даря цветы и выпивая за здоровье молодых шампанское.

-Сегодня к нам пришли друзья и родители Александра, у меня нет мамы и папы, только родная бабушка, ей 25 октября исполнится 95 лет,- с восторгом говорит Юлия.

Невеста выбрала кремовое свадебное платье в пол, декольте которого украшено нежным кружевом. Из-за низкой октябрьской температуры поверх Юлия надела белый полушубок. Прическу она выбрала собранную, благодаря этому лучше видно жемчужную нить на шее. Также образ дополняют серьги и браслет. Жених был в классических брюках синего цвета, в белой рубашке, а сверху была надета черная куртка.

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