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Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 18 октября 2020 года

09:00 18.10.2020
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Запрещено надевать новую одежду или обувь, менять местожительство и отправляться с дальние поездки.

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Строго нельзя злоупотреблять алкоголем 18 октября 2020 года

18 октября в народе называют днем Харитины. Название пошло от имени мученицы Харитины, чью память почитают в этот день. Считается, что 18 октября категорически нельзя лениться, в противном случае не избежать семейных дрязг и неурядиц.

Строго нельзя злоупотреблять алкоголем, скандалить и сквернословить, сплетничать и жадничать. Если начали новое дело, то следует его довести до конца, потом как оставлять на завтра ничего нельзя.

Запрещено надевать новую одежду или обувь, менять местожительство и отправляться с дальние поездки.

А еще 18 октября неподходящий день для начала нового романа.

Источник: izvmor.ru

запреты дня мученица Харитина праздники октября церковный праздник
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