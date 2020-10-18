Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 18 октября 2020 года

18 октября в народе называют днем Харитины. Название пошло от имени мученицы Харитины, чью память почитают в этот день. Считается, что 18 октября категорически нельзя лениться, в противном случае не избежать семейных дрязг и неурядиц.
Строго нельзя злоупотреблять алкоголем, скандалить и сквернословить, сплетничать и жадничать. Если начали новое дело, то следует его довести до конца, потом как оставлять на завтра ничего нельзя.
Запрещено надевать новую одежду или обувь, менять местожительство и отправляться с дальние поездки.
А еще 18 октября неподходящий день для начала нового романа.
Источник: izvmor.ru