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Шокирующие цифры COVID-19: Сколько зараженных выявили за сутки на 18 октября в Бердске?

10:18 18.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рост случаев коронавируса среди бердчан во вторую волну пандемии тревожит. Число заболевших превысило 370. Тесты продолжают брать каждый день десятками.

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Число зараженных коронавирксом в Бердске достигло 374
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба, на 18 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1099 жителей города, из них 542 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 338 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 30 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 18 октября, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 374 случая заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю в городе выявили 35 заразившихся коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней было 18 новых случаев.

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COVID-19 анализы на коронавирус выписали тест
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