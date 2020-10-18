Шокирующие цифры COVID-19: Сколько зараженных выявили за сутки на 18 октября в Бердске?

Рост случаев коронавируса среди бердчан во вторую волну пандемии тревожит. Число заболевших превысило 370. Тесты продолжают брать каждый день десятками.

Число зараженных коронавирксом в Бердске достигло 374

По данным оперативного штаба, на 18 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1099 жителей города, из них 542 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 338 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 30 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 18 октября, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 374 случая заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю в городе выявили 35 заразившихся коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней было 18 новых случаев.

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