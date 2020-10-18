Как изменяться правила выбора управляющей компании жителями дома

В настоящее время выбрать управляющую компанию можно простым большинством голосов от участвующих в общем собрании собственников

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий выбирать управляющую организацию многоквартирного дома, если за нее проголосуют более 50% собственников жилья. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

В настоящее время выбрать управляющую компанию можно простым большинством голосов от участвующих в общем собрании собственников. Собрание считается правомочным, если в нем участвовали собственники помещений, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов.

Таким образом, решение может быть принято всего четвертью голосов всех владельцев помещений (25% + 1 голос), а сами собственники могут разделиться на две-три группы, каждая из которых может выбрать свою УК. На деле это приводит к частым собраниям со сменой управляющих организаций, при этом нередко подделываются протоколы собраний, подкупаются отдельные собственники, говорится в пояснительной записке.

Предлагается внести в Жилищный кодекс изменения, которые увеличат необходимое для выбора способа управления домом и новой управляющей организации количество голосов до уровня 50% + 1 голос от общего числа голосов.

Авторы проекта, депутаты Заксобрания Красноярского края, считают, что его принятие позволит собственникам легче приходить к согласию в выборе управляющей компании, а также сгладит возможности для конфликтов, значительно затруднит фальсификации и подкуп.

В Госдуме находится на рассмотрении законопроект об автоматическом заключении договора управления многоквартирным домом между временной назначенной властями УК и жильцами. Речь идет о случаях, когда жильцы не определились со способом управления или не выбрали управляющую организацию самостоятельно, а с временной назначенной компанией не заключили договор. Второе чтение документа должно пройти в осеннюю сессию.