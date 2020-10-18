Ухудшение погоды и сложности на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС

Что делать, если в пути вас застали туман и гололед, советуют специалисты спасательного ведомства по Новосибирской области. Запишите нужные телефоны.

Туманы и гололед могут осложнить дорожно-транспортную обстановку в Новосибирской области

По прогнозам метеорологов, в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивая погода, а также туманы в утреннее время и гололедица на дорогах будут способствовать ухудшению дорожно-транспортной обстановки. Специалисты МЧС России призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на скользкой дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений. Об этом сообщили в спасательном ведомстве 18 октября.

Важно помнить о том, что при гололеде сцепление колес с поверхностью трассы ухудшается. При движении соблюдайте дистанцию, перед поворотом и остановкой притормаживайте заранее. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений нужно снизить скорость до минимума. Особенное внимание уделите безопасности на дороге, выезжая за город. Избегайте резких маневрирований и обгонов. Не выезжайте на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по гололеду.

Если в пути вас застал туман, необходимо помнить о том, что из-за влажности на дороге, тормозной путь автомобиля будет намного длиннее. По этой причине лучше снизить скорость до того уровня, который позволит вовремя и правильно среагировать в случае опасности. Например, если предел видимости – 20 метров, не следует ехать быстрее 10 км/ч. Но если видимость в тумане не превышает 2-х метров, то безопаснее всего остановиться и переждать пока погодные условия не улучшатся. Так же как и на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

Отправляясь в поездку, ознакомьтесь с информацией о состоянии дорог на федеральных трассах на официальном сайте Сибуправтодора. Под его оперативным контролем находятся федеральные автомобильные дороги: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320, Р-402 в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Круглосуточная «горячая линия» ведомства работает по телефону в Новосибирской области 8 (383) 262-62-72.