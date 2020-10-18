Столкнулся с машиной самолет из Новосибирска в Шереметьево. СК начал проверку

Автомобиль развозил по летному полю московского аэропорта борт-питание. Правоохранители начали расследование, в том числе для определения ущерба.

Самолет, вылетевший из новосибирского Толмачева, столкнулся с машиной на летном поле

В московском аэропорту Шереметьево рейс «Новосибирск – Москва» столкнулся с автомобилем, развозившим борт-питание.

Инцидент произошел в субботу. Как уточняет Московская межрегиональная транспортная прокуратура, самолет столкнулся с машиной при заруливании на полосе. Борт зацепил грузовой автомобиль правым крылом.

По информации ведомства в происшествии никто не пострадал, высадка пассажиров прошла в штатном режиме.

Тем не менее Следственный комитет России начал проверку инцидента. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура поставила проверку на контроль.

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Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организована доследственная проверка по факту касания воздушного судна с автомобилем в столичном аэропорту Шереметьево.

По предварительным данным, 17 октября примерно в 10 часов 24 минуты при заруливании воздушного судна, прибывшего из Новосибирска, произошло касание законцовки правой плоскости с автомобилем, перевозившим продовольствия.

Никто из 112 пассажиров не пострадал, высадка прошла в штатном режиме.

Следователи продолжают работу в аэропорту, с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное.