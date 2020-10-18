Сколько лет живет здоровой жизнью россиянин? Ответили в исследовании. И выводы его печальны

Самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европейском регионе зафиксирована в РФ по данным 2019 года.

По данным масштабного исследования "Глобальное бремя болезней", ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составляет 63,7 года

Самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европейском регионе зафиксирована в РФ по данным 2019 года. Об этом говорится в ключевых выводах масштабного исследования "Глобальное бремя болезней", опубликованного накануне в пятницу в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Данные исследования и ключевые выводы имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Согласно полученным данным, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составляет 63,7 года. Самый высокий показатель в Европе — у Исландии, и он составляет 71,9 года.

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По оценкам российских экспертов, это связано со значительным влиянием факторов риска развития неинфекционных заболеваний — курением, пагубным употреблением алкоголя, нерациональным питанием и низкой физической активностью. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее неоднократно отмечал, что основной вклад в потерянные годы здоровой жизни и преждевременную смертность мужчин в России вносят заболевания и травмы, ассоциированные с алкоголем.

Авторы исследования отмечают, что наибольший вклад в сокращение здоровой жизни вносят хронические неинфекционные заболевания, число которых увеличивается вот уже на протяжении 30 лет.

Так, по данным глобального анализа заболеваемости, смертности и факторов, которые влияют на эти показатели, за последние 30 лет в мире на утрату здоровья больше всего влияют такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, диабет, хроническая болезнь почек.

Национальная политика и бремя болезней

Как отметил в беседе с порталом замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, по экспертным оценкам, ежегодные экономические потери РФ из-за неинфекционных заболеваний составляют около 3 трлн рублей. При этом большинство случаев заболеваний и смертности от них относятся к предотвратимым.

По оценке одного из участников исследования, заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, академика РАН, Николая Брико, данные приведённые в "Глобальном бремени болезней" по России, выводы, сформулированные в этом исследовании для нашей страны, "несомненно стоит учитывать при оценке базовых показателей здоровья и планировании предпринимаемых мер в области общественного здоровья".

Дальнейшее расширение исследования, по словам эксперта, предополагает анализ данных по России не только на национальном уровне, но и на субнациональном — с анализом для отдельных регионов.

Для решения этих задач по улучшению показателей здоровья населения и снижению смертности в РФ реализуются национальные проекты. Увеличение продолжительности здоровой жизни является одной из ключевых задач национального проекта "Демография", а рост этого показателя внесёт значительный вклад в достижение национальной цели - увеличение ожидаемой продолжительности до 80+ в перспективе. В данный момент национальные проекты дорабатываются в соответствие с указом президента РФ Владимира Путина о достижении национальных целей до 2030 года. Обновленные паспорта нацпроектов должны быть представлены уже до 30 октября.