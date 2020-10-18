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Сколько лет живет здоровой жизнью россиянин? Ответили в исследовании. И выводы его печальны

09:51 18.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европейском регионе зафиксирована в РФ по данным 2019 года.

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По данным масштабного исследования "Глобальное бремя болезней", ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составляет 63,7 года

Самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европейском регионе зафиксирована в РФ по данным 2019 года. Об этом говорится в ключевых выводах масштабного исследования "Глобальное бремя болезней", опубликованного накануне в пятницу в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Данные исследования и ключевые выводы имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Согласно полученным данным, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составляет 63,7 года. Самый высокий показатель в Европе — у Исландии, и он составляет 71,9 года.

Опубликован рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизниОпубликован рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни
По оценкам российских экспертов, это связано со значительным влиянием факторов риска развития неинфекционных заболеваний — курением, пагубным употреблением алкоголя, нерациональным питанием и низкой физической активностью. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее неоднократно отмечал, что основной вклад в потерянные годы здоровой жизни и преждевременную смертность мужчин в России вносят заболевания и травмы, ассоциированные с алкоголем.

Авторы исследования отмечают, что наибольший вклад в сокращение здоровой жизни вносят хронические неинфекционные заболевания, число которых увеличивается вот уже на протяжении 30 лет.

Так, по данным глобального анализа заболеваемости, смертности и факторов, которые влияют на эти показатели, за последние 30 лет в мире на утрату здоровья больше всего влияют такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, диабет, хроническая болезнь почек.

Национальная политика и бремя болезней
Как отметил в беседе с порталом замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, по экспертным оценкам, ежегодные экономические потери РФ из-за неинфекционных заболеваний составляют около 3 трлн рублей. При этом большинство случаев заболеваний и смертности от них относятся к предотвратимым.

По оценке одного из участников исследования, заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, академика РАН, Николая Брико, данные приведённые в "Глобальном бремени болезней" по России, выводы, сформулированные в этом исследовании для нашей страны, "несомненно стоит учитывать при оценке базовых показателей здоровья и планировании предпринимаемых мер в области общественного здоровья".

Дальнейшее расширение исследования, по словам эксперта, предополагает анализ данных по России не только на национальном уровне, но и на субнациональном — с анализом для отдельных регионов.

Для решения этих задач по улучшению показателей здоровья населения и снижению смертности в РФ реализуются национальные проекты. Увеличение продолжительности здоровой жизни является одной из ключевых задач национального проекта "Демография", а рост этого показателя внесёт значительный вклад в достижение национальной цели - увеличение ожидаемой продолжительности до 80+ в перспективе. В данный момент национальные проекты дорабатываются в соответствие с указом президента РФ Владимира Путина о достижении национальных целей до 2030 года. Обновленные паспорта нацпроектов должны быть представлены уже до 30 октября.

низкая продолжительность здоровой жизни
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От редакции

Сколько лет вы жили без болезней?

вася, 18 октября 2020 10:44
Передвигаюсь исключительно на авто, имею небольшой животик и недоразвитые ноги и худые руки, думаю что проживу и сохранюсь дольше чем спортсмены убивающие свое сердце. Женат никогда не был, ни хочу чтобы женщины паразитировали на моих возможностях.
На худые руки и ноги с небольшим животиком, наверное, очень большая конкуренция среди паразитирующих женщин., 18 октября 2020 11:09
На худые руки и недоразвитые ноги с небольшим животиком, наверное, очень большая конкуренция среди паразитирующих женщин. Надо, помимо прочего, и мозг развивать, чтобы не путать спорт с физкультурой, от слова КУЛЬТУРА.
Аноним, 18 октября 2020 11:04
Да, печалька! Им еще надо до "новой" пенсии 1,3 года пахать, а они пьют, курят и на больничных сидят, дармоеды!
ашот, 18 октября 2020 11:48
Наш тренер ездит на 5л лексусе,занимается спортом, проживет долго.

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