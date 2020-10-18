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Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2021-2023 годах в России, разъяснила ФАС

10:00 18.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в ближайшие три года не должно превысить уровень годовой инфляции.

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В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

В Российскую трехстороннюю комиссию поступило разъяснение Федеральной антимонопольной службы о том, насколько могут быть повышены тарифы компаний инфраструктурного сектора, оказывающих различные коммунальные и иные услуги населению и юридическим лицам.

В нем идет речь о тарифах, которые будут устанавливаться на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов.

В частности, предельный рост тарифов на электричество должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. Как уточнила "РГ" исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая, тарифы не должны вырасти больше, чем на уровень годовой инфляции. А по расчетам это не выше 4% в год.

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%.

Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.

Цены на связь в 2021 году могут вырасти на 3,7%, в 2022 и 2023 годах - на 4%. "По результатам экспертных оценок, удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%", - говорится в разъяснениях ФАС.

вырастут тарифы инфляции коммунальные услуги
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