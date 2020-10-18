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Тряхануло сильно, чуть шкаф не упал: землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Кузбассе

10:33 18.10.2020 Фото: РАН
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Пользователи соцсетей отмечают, что землетрясение было не долгим, но сильным. Многие даже предположили, что это результат очередных работы на угольных разрезах.

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В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8

В ночь на 18 октября на территории Кемеровской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в Алтае−Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло около 00:20 по местному времени. Координаты его эпицентра находились на территории Прокопьевского района рядом с Киселёвском. Отмечается, что подземные толчки носили естественный характер.

Кузбассовцы уже обсуждают случившееся в соцсетях. Например, житель Краснобродского сообщил, что «трясло так, что чуть шкаф не упал». При этом несколько жителей Белова отметили, что «качнуло сильно», одна горожанка добавила, что «на седьмом этаже сильно тряхануло».

Пользователи соцсетей отмечают, что землетрясение было не долгим, но сильным. Многие даже предположили, что это очередные работы на угольных разрезах.

«Да. Но было достаточно коротким. Подумали даже, что где-то на разрезе взорвали», - пишет Николай Лымищенко в паблике «Новокузнецк Онлайн».

Другие сообщают, что виной землетрясения являются как раз шахты и разрезы, коих в регионе много.

«Побольше земель под добычу, и появится еще одна причина валить отсюда», - подытожил Александр Липин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее землетрясение произошло в Искитимском районе Новосибирской области. Сейсмическую активность зафиксировали 23 сентября в Горловском угольном бассейне. Как сообщал Алтае-Саянский филиал Геодезической службы РАН, интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 4,1 балла.

землетрясение подземные толчки разрез эпицентр
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От редакции

Угледобыча способствует землетрясениям?

Надежда, 18 октября 2020 11:40
НВР:Губернатор занимается геноцидом жителей, выделяя все больше земель под угольные разрезы. Страх живет в душе. Тот кто не пережил землетресение,тот этого не поймет.

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