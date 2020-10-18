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Реанимировать тяжелых больных с CОVID-19 снова готовы госпитали Новосибирска

11:20 18.10.2020 Фото: Nso.ru
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Врачи признаются, что вторая волна коронавируса дала более высокую нагрузку. Но всем необходимым стационары обеспечены - ИВЛ, средства защиты, лекарства.

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Анестезиологическая служба региона оснащена всем необходимым для работы в условиях повышенной нагрузки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Их тысячи: Сколько ждут "приговора" по коронавирусу на 18 октября в БердскеРеанимировать тяжелых больных с CОVID-19 снова готовы госпитали НовосибирскаЕщё 145 новостей

Вторая волна коронавируса существенно увеличила нагрузку на службу реанимации. Терапевтический корпус больницы №25 снова работает в режиме распределительного центра, куда госпитализируют пациентов с подозрением на внебольничные пневмонии
и коронавирус.

Сейчас анестезиологи испытывают намного более серьезную нагрузку, чем весной и летом. На аппаратах ИВЛ в отделении интенсивной инфекционного госпиталя больницы № 25 сегодня – 12 человек.

Главный врач больницы № 25 Сергей Астраков объясняет, что сейчас приоритет при госпитализации – необходимость ИВЛ, кислородной поддержки. Это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью.

«Далеко не все пневмонии должны быть госпитализированы. Мы оцениваем компенсаторные возможности организма", - говорит он.

Сергей Астраков рассказывает, что за месяц передышки госпиталь подготовился ко второй волне.

«Мы успели провести кислород – теперь в госпитале 180 стационарных точек подключения. Минздрав передал нам внушительный резерв аппаратов ИВЛ, 195 штук. Есть запас средств индивидуальной защиты, запас лекарств, в среднем, на две недели. Но у нас идет поступление регулярное, мы получаем все, что необходимо", - пояснил он.

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У ковидном госпитале Новосибирска
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Ковидный госпиталь работает с повышенной нагрузкой
анестезиолог запас кислород коронавирус нагрузки стационар Сергей Астраков
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