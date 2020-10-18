На принудительную стерилизацию жалуются постояльцы пансионата на Урале

Постоялицы ГАУ «Уктусский пансионат», где проживают инвалиды из детских домов, пожаловались на то, что их насильно стерилизовали. Видеозапись рассказа одной из женщин опубликовал телеграм-канал Baza.
Людмила Гусева на камеру рассказывает, что ей объявили об операции, отказаться от которой она не смогла, иначе бы ее отправили в психоневрологический интернат. В видеозаписи также показана справка об операции.
С ее слов, хирургическую стерилизацию прошли около десяти женщин, проживающих в пансионате. Руководство учреждения объяснило им, что рожденных в пансионате детей некому содержать. По данным Гусевой, одна из стерилизованных женщин позже скончалась.
Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку «Уктусского пансионата».
«До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008 годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», — сообщили в министерстве.