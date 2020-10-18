Их тысячи: Сколько ждут "приговора" по коронавирусу на 18 октября в Бердске

По данным оперативного штаба, на 18 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1099 жителей города, из них 542 ребенка.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 338 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 30 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.
На утро воскресенья, 18 октября, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 374 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Седа. Бердск".
Таким образом, за неделю в городе выявили 35 заразившихся коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней было 18 новых случаев.
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