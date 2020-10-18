18.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Зарезал троих и сжег квартиру с трупами рецидивист ради сокрытия следов убийства

12:06 18.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Тела женщины и двух мужчин с признаками насильственной смерти нашли во время тушения пожара в Улан-Удэ. Подозреваемого задержали по горячим следам.

% name% title
В Бурятии задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве трех человек и поджоге квартиры, где было совершено это преступление, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Бурятия во взаимодействии с коллегами из отдела полиции Октябрьского района, в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Это ранее судимый за разбой 36-летний местный житель", - рассказала Волк.

15 октября огнеборцы в ходе тушения пожара в двухэтажном домена улице Денисова обнаружили тела 54-летней женщины и двоих 35-летних мужчин с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что злоумышленник нанес смертельные раны троим гражданам в ходе бытового конфликта. Чтобы скрыть следы преступления он поджег квартиру и сбежал.

задержали подозреваемый в убийстве рецидивист Улан-Удэ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько стоит человеческая жизнь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда школы переведут на дистанционку и как будут сдавать ЕГЭ-2021, рассказал министр просвещения
15:39 18-10-2020
Когда школы переведут на дистанционку и как будут сдавать ЕГЭ-2021, рассказал министр просвещения
БердскСколько пациентов с коронавирусом и с подозрением на него лежат в ковидных госпиталях Новосибирской области на 18 октября 2020?
15:30 18-10-2020
Сколько пациентов с коронавирусом и с подозрением на него лежат в ковидных госпиталях Новосибирской области на 18 октября 2020?
БердскПодробности смертельного ДТП: Была пьяной вдавившая 73-летнюю бабушку в стену автоледи в Бердске 1
14:57 18-10-2020
Подробности смертельного ДТП: Была пьяной вдавившая 73-летнюю бабушку в стену автоледи в Бердске
Перевернулся и затонул катер с 10 людьми в Баренцевом море: Спаслись не все
14:38 18-10-2020
Перевернулся и затонул катер с 10 людьми в Баренцевом море: Спаслись не все
БердскФото дня: Контейнер для масок из фольги поставили в Fix Price в Бердске. Как правильно выбрасывать маски? 4
14:16 18-10-2020
Фото дня: Контейнер для масок из фольги поставили в Fix Price в Бердске. Как правильно выбрасывать маски?
Кому полагается выплата 6 018,5 рубля на каждого ребенка в Новосибирской области, разъяснил Минтруд
14:03 18-10-2020
Кому полагается выплата 6 018,5 рубля на каждого ребенка в Новосибирской области, разъяснил Минтруд
Заплатит по 100 000 рублей бизнесу за каждое рабочее место власть Новосибирской области
13:46 18-10-2020
Заплатит по 100 000 рублей бизнесу за каждое рабочее место власть Новосибирской области
Как защищаться от коронавируса зимой, рассказал врач 1
13:38 18-10-2020
Как защищаться от коронавируса зимой, рассказал врач
Какое место занял в рейтинге глав регионов по ответам запросы губернатор Новосибирской области?
13:31 18-10-2020
Какое место занял в рейтинге глав регионов по ответам запросы губернатор Новосибирской области?
Подробности о выброшенных из окна детях: мать пыталась покончить с собой 1
13:14 18-10-2020
Подробности о выброшенных из окна детях: мать пыталась покончить с собой