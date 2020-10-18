В пикеты против мусорной свалки и в поддержку Хабаровска встали активисты Бердска под окнами мэрии

Бердские активисты в субботу, 17 октября, снова встали в одиночные пикеты на площади Горького под окнами мэрии. Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" организатор акций Наталья Слесарева, они протестовали против строительства мусорного полигона под носом у Бердска, а также открытия исправительного центра на территории города.
На этот раз появились и новые плакаты.
- Мы не могли не поддержать город Хабаровск, сегодня акция по России в городах в поддержку Хабаровска. Народ проходил читал, поддерживал, говорили молодцы, фотографировал, - рассказала Слесарева, отметив, что их пикетами полиция уже не интересуется в отличие от простых горожан.
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