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В пикеты против мусорной свалки и в поддержку Хабаровска встали активисты Бердска под окнами мэрии

12:30 18.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлены Натальей Слесаревой
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Бердские общественники также напомнили власти, что не забыли про тему открытия на территории города исправительного центра. Плакатами они демонстрируют чиновникам, для кого те работают.

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Активисты не дают спокойно жить власти Бердска. Наталья Слесарева снова вышла под окна мэрии
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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В пикеты против мусорной свалки и в поддержку Хабаровска встали активисты Бердска под окнами мэрииПрекрасная новость для Бердска: Правительство утвердило единые требования к переработке мусора. Текст документаЕщё 152 новостейСюжет: Исправительный центр в БердскеВ пикеты против мусорной свалки и в поддержку Хабаровска встали активисты Бердска под окнами мэрииПротив исправительного центра собрали 8380 подписей в Бердске. Сбор идет до 30 мая, список отправят ПутинуЕщё 56 новостей

Бердские активисты в субботу, 17 октября, снова встали в одиночные пикеты на площади Горького под окнами мэрии. Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" организатор акций Наталья Слесарева, они протестовали против строительства мусорного полигона под носом у Бердска, а также открытия исправительного центра на территории города.

На этот раз появились и новые плакаты.
- Мы не могли не поддержать город Хабаровск, сегодня акция по России в городах в поддержку Хабаровска. Народ проходил читал, поддерживал, говорили молодцы, фотографировал, - рассказала Слесарева, отметив, что их пикетами полиция уже не интересуется в отличие от простых горожан.

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пикеты плакаты против мусорной свалки Наталья Слесарева
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От редакции

Власть нужно держать в тонусе?

Аноним, 18 октября 2020 14:09
Все ждут трёх сказочных богатырей из сказки, которые придут и сделают на халяву, вместо хитрожопых ждунов Бердска всю грязную работу по запрету областной клоаки в Бердске, да даже подписи им своей жалко, а ждуны потом будут говорить, что без них бы не справились и они же говорили. Но такое бывает только в мультипликационных сказках по зомбоящику, а в жизни у нас уже на носу свой личный Шиес, но все продолжают себе врать, что показалось, сидя на мусорной куче...

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