В пикеты против мусорной свалки и в поддержку Хабаровска встали активисты Бердска под окнами мэрии

Бердские общественники также напомнили власти, что не забыли про тему открытия на территории города исправительного центра. Плакатами они демонстрируют чиновникам, для кого те работают.

Активисты не дают спокойно жить власти Бердска. Наталья Слесарева снова вышла под окна мэрии

Бердские активисты в субботу, 17 октября, снова встали в одиночные пикеты на площади Горького под окнами мэрии. Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" организатор акций Наталья Слесарева, они протестовали против строительства мусорного полигона под носом у Бердска, а также открытия исправительного центра на территории города.

На этот раз появились и новые плакаты.

- Мы не могли не поддержать город Хабаровск, сегодня акция по России в городах в поддержку Хабаровска. Народ проходил читал, поддерживал, говорили молодцы, фотографировал, - рассказала Слесарева, отметив, что их пикетами полиция уже не интересуется в отличие от простых горожан.

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