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Как защищаться от коронавируса зимой, рассказал врач

13:38 18.10.2020 Фото: pexels.com
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Нужно также учитывать, что в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям, поэтому нужно укреплять иммунитет и вакцинироваться.

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Врач назвал особенности защиты от коронавируса зимой
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Особенности поведения коронавируса в зимний период пока плохо изучены, поэтому в это время следует принять максимальные меры защиты. Об этом в интервью радио Sputnik заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко.

По словам Карабиненко, самым надежным способом защиты от COVID-19 остается строгое соблюдение санитарных норм, в том числе масочно-перчатного режима.

«Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода», — сказал врач.

Он добавил, что перчатки так же необходимы. По его словам, на коже рук находится очень много различных бактерий и вирусов, которые при прикосновении в носу и губам могут попасть в организм человека.

Карабиненко отметил, что более детальные рекомендации по противодействию вирусу в зимний период появятся позднее, когда будет больше информации о его жизнеспособности при холодных температурах.

«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что так же себя ведет и коронавирус», — рассказал он. Также врач добавил, что в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям, поэтому нужно укреплять иммунитет и вакцинироваться.

Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью изданию Politico заявил, что с приходом холодов эпидемиологическая обстановка в мире может ухудшиться. Он объяснил это тем, что в зимний период люди чаще находятся в помещениях, и это увеличивает шансы передачи вируса.

COVID-19 иммунитет инфекция коронавирус холода
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От редакции

Встретим Новый год с ковидом?

Аноним, 18 октября 2020 15:02
Само собой разумеется, что "смотрящим" за этой авантюрой и является Билл Гейтс, подмявший под себя руководство ВОЗ.

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