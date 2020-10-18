Подробности о выброшенных из окна детях: мать пыталась покончить с собой

По словам соседки, женщина развелась с мужем, однако он регулярно приезжал и гулял с детьми. Семья считалась вполне благополучной.

Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове

Семья женщины, выбросившей своих дочерей из окна квартиры в Саратове, была благополучной и непьющей, об этом рассказала РЕН ТВ ее соседка.

"Она была на больничном неделю, позавчера ее видела, на машине поехала, нормально все было. Семья у них благополучная, ни бабушка, ни дедушка не пьют, и она не пьет", - сообщила она.

По словам соседки, женщина развелась с мужем, однако он регулярно приезжал и гулял с детьми.

"У меня в голове не укладывается (поступок матери – ред.), она все время была с девчонками - и в школу провожала, и на тренировки ездила", - добавила женщина.

По предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы, дети - в стабильно тяжелом состоянии. СК возбудил в отношении матери девочек уголовное дело, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что родители девочек развелись год назад, при этом на учете семья не состояла.